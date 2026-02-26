Tensión por la Ley de Glaciares: qué dijo la PFA sobre los incidentes y la detención del camarógrafo

Luego de los incidentes en el Congreso donde detuvieron a activistas y agredieron a un camarógrafo de A24, la PFA abrió una investigación por lo ocurrido.

Este jueves comenzó convulsionado en el Congreso de la Nación después de que activistas de Greenpeace se concentraron a modo de protesta por el debate de la Ley de Glaciares. Mientras la Policía Federal los detenía, se generaron incidentes donde un camarógrafo fue agredido y luego detenido. Ahora, la PFA emitió un comunicado sobre la agresión.

Las violentas imágenes mostraron cómo el miembro del canal A24 se encontraba trabajando al momento de la agresión y que luego lo llevó detenido y posteriormente liberado. A raíz de esto, la Policía comenzó relatando lo sucedido durante la mañana, que comenzó con la detención de 12 activistas de Greenpeace y la conformación de un cordón policial para los detenidos.

Detuvieron A Un Camarógrafo "En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas. Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio", agregaron.

La liberación del camarógrafo y la investigación que se llevará a cabo "En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del Dr. Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, Secretaría N.º 16 a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandon, quien dispuso su soltura", explicaron sobre la detención de Facundo Tedeschini.