El Senado aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la UE y ahora debate la Ley de Glaciares

Live Blog Post

Qué dice el pacto Unión Europea-Mercosur

Se estima que una vez que el acuerdo haya sido implementado en su totalidad, los exportadores de la UE se ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial general y automóviles.

Pero para muchos analistas, el acuerdo con Mercosur es más estratégico para la UE que macroeconómico y ayudará a desplazar la influencia china en la región.

"Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la UE en Sudamérica", estimó Nenad Dinic, Equity Strategy Research, Julius Baer.

"Estratégicamente, Mercosur ayudaría a la UE a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos, que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa", afirmó Max Maton, economista de Oxford Economics.