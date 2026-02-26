El Senado aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la UE y ahora debate la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares se debate desde las 11 en el Senado. La jornada se desarrolla en un clima de tensión por las marchas en contra de la nueva normativa.
Con viento de cola, el oficialismo volvió al recinto del Senado con el objetivo de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, más temprano aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Y al comienzo, le dio luz verde al pliego del exdiputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.