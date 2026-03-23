Acuerdo UE-Mercosur: Europa anunció que se aplicará provisionalmente a partir de mayo
La Comisión Europea sostuvo que regirá el acuerdo comercial entre ambos bloques hasta que la Justicia europea establezca su legalidad.
La Unión Europea (UE) anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del primero de mayo. El pacto fue firmado formalmente mediados de febrero y cuya aplicación quedó condicionada a una revisión por parte del Consejo europeo.
La Comisión Europea sostuvo que regirá el acuerdo comercial entre ambos bloques hasta que la Justicia europea establezca su legalidad.
"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea.
"Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisó la Comisión Europea.
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