La nueva discusión por los salarios en Argentina ya no pasa solo por la inflación

Durante los últimos años, hablar de salarios en Argentina era hablar, casi exclusivamente de inflación , dólar y urgencia. La dinámica era reactiva: revisiones permanentes, ajustes trimestrales —e incluso mensuales en algunos sectores— y compañías intentando correr detrás de una macroeconomía impredecible.

Hoy empieza a aparecer otro escenario. Con una inflación desacelerándose y un dólar que perdió parte de su centralidad como referencia inmediata, muchas empresas en Argentina comenzaron a rediseñar sus políticas salariales . No necesariamente porque el problema esté resuelto, sino porque cambió la naturaleza de la conversación.

En sectores como tecnología, fintech, consumo masivo, industria y servicios profesionales, empieza a observarse una transición gradual: menos ajustes automáticos, menor frecuencia de revisiones salariales y mayor protagonismo de esquemas variables atados a performance, objetivos y rentabilidad.

La frecuencia de los ajustes bajó y muchas compañías comenzaron a alinearlos más directamente con la evolución del IPC. Pero el cambio más relevante es otro: reaparece una lógica que durante años había quedado completamente relegada por la urgencia inflacionaria. Vuelven las conversaciones sobre mérito, desempeño y potencial.

En otras palabras, parte de las organizaciones comienzan lentamente a diferenciar entre ajustes destinados a acompañar inflación y decisiones salariales vinculadas al aporte individual de cada profesional. Y eso marca un cambio importante respecto de los últimos años, donde gran parte de las políticas de compensación estaban enfocadas casi exclusivamente en evitar la pérdida homogénea del poder adquisitivo.

salario La frecuencia de los ajustes bajó y muchas compañías comenzaron a alinearlos más directamente con la evolución del IPC. Archivo.

Este nuevo esquema genera mayor previsibilidad para las compañías, aunque también incrementos más moderados y menor sensación de recuperación real para muchos profesionales. Pero el cambio no es solamente financiero. Es cultural. Después de años en los que la prioridad era proteger el ingreso en tiempo real, las empresas vuelven a preguntarse cómo construir estructuras salariales sostenibles, previsibles y competitivas a mediano plazo.

Pesos versus dólares

Al mismo tiempo, el dólar empieza a perder peso simbólico como único parámetro de referencia. Durante años, gran parte de las conversaciones salariales estuvieron atravesadas por una lógica de equivalencia en dólares. Hoy esa dinámica comienza a relativizarse: el peso recupera cierto nivel de valorización y muchas decisiones vuelven a medirse más por capacidad de consumo real que por conversión cambiaria inmediata.

El dólar ya no funciona automáticamente como “la zanahoria” aspiracional que ordenaba expectativas salariales. En paralelo, empieza a observarse una mayor convergencia entre compañías para posiciones equivalentes. Las diferencias extremas de compensación que aparecían en determinados sectores durante los períodos más volátiles comienzan a reducirse, generando un mercado algo más homogéneo en términos de bandas y estructuras salariales. Sin embargo, esa búsqueda de previsibilidad empresarial convive con otro fenómeno: los talentos también cambiaron.

Estrategia de negociación

Los ejecutivos negocian de manera mucho más integral. El salario sigue siendo importante, pero ya no alcanza por sí solo. Flexibilidad, desarrollo profesional, exposición regional, equipo, cultura, proyectos con impacto y compensación variable empiezan a pesar cada vez más en la toma de decisión.

Y aun dentro de este nuevo escenario de relativa estabilidad macroeconómica, la percepción económica de los profesionales continúa bajo presión. Lo que cambió profundamente es la composición del gasto cotidiano. Aunque la inflación desacelere, el aumento acumulado de tarifas, servicios, impuestos, medicina prepaga y educación impacta directamente sobre la percepción de ingreso disponible, ahorro y calidad de vida.

En muchos casos, los ajustes salariales logran acompañar parcialmente la inflación formal, pero no alcanzan a compensar el nuevo costo estructural de vida.

sueldos El dólar ya no funciona automáticamente como “la zanahoria” aspiracional que ordenaba expectativas salariales. Archivo.

Por eso, en gran parte del mercado ejecutivo, la discusión ya no pasa únicamente por el salario fijo. Empieza a ganar relevancia la arquitectura total de compensación: bonos, variables por performance, beneficios y esquemas complementarios que ayuden a recomponer la percepción de valor real.

Cuando esos componentes no existen, la sensación de “no alcanza” sigue presente, incluso en contextos macroeconómicos más estables. Ambos fenómenos generan un nuevo mapa de tensión: las empresas buscan ordenar costos y ganar previsibilidad, los profesionales buscan preservar valor y sostener su calidad de vida.

La discusión salarial en Argentina está dejando de ser solamente una conversación de emergencia económica. Empieza a convertirse nuevamente en una discusión de posicionamiento, competitividad y estrategia de talento.

La pregunta ahora es si las organizaciones están realmente preparadas para gestionar esa nueva complejidad.

* Federico Carrera, Co-Founder & COO de High Flow.