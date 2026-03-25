Javier Milei fue contundente al defender a Adorni tras los escándalos

El Presidente respaldó de forma contundente a su Jefe de Gabinete tras su reaparición en la Casa Rosada.

Tras más de treinta días de silencio y en medio de una fuerte expectativa mediática, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó este miércoles las conferencias de prensa en la Casa Rosada. Sin embargo, el dato político más relevante ocurrió al finalizar el encuentro, cuando el presidente Javier Milei intervino personalmente para sellar un apoyo total a su funcionario de mayor confianza.

Adorni, quien enfrentó preguntas punzantes sobre las polémicas que lo rodearon durante su ausencia —incluyendo cuestionamientos sobre sus viajes y la dinámica interna del gabinete—, encontró en el mandatario un escudo dialéctico feroz frente a las críticas de la oposición y de ciertos sectores de la prensa.

Las duras frases de Milei: "Déficit de IQ" y "operetas" Fiel a su estilo directo y sin concesiones, Milei no ahorró calificativos para desestimar las denuncias contra Adorni. El Presidente vinculó los cuestionamientos a una falta de capacidad intelectual de sus detractores y a maniobras políticas oscuras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2036820266085466475?s=20&partner=&hide_thread=false La ignorancia es atrevida...

Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026 “La ignorancia es atrevida... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, sentenció el mandatario ante los presentes.