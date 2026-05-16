Viviana Canosa contó que Mauricio Macri le preguntó por un polémico grito que se le adjudica a Javier Milei: "Brote psicótico"

La conductora se refirió al revuelo sobre una reunión entre el presidente y su núcleo más cercano. En este contexto, Viviana Canosa disparó su letal diagnóstico.

Viviana Canosa reclamó desde su programa en El Nueve que no se hable sobre la salud mental de Javier Milei, como sí se lo hacía con la de Cristina Fernández de Kirchner, a quien desde la televisión se la diagnosticaba con síndrome de hubris. En este contexto, la conductora contó que Mauricio Macri la llamó para preguntarle sobre un polémico grito que se le adjudica al actual presidente.

"El caso Adorni dejó de manifiesto la inestabilidad emocional del presidente de los argentinos, que salió a defender a su vocero en medio de un brote psicótico", comenzó tajante Canosa sobre el presunto cuadro que habría expresado Milei ante sus funcionarios de mayor confianza.

En tal sentido, la periodista agregó: "También la ligó Patricia Bullrich, ahora senadora que lo defendía a muerte. Bueno, el le decía 'la montonera tirabombas en los jardines de infantes'. En la reunión del otro día de la mesa chica, muchos dijeron que él le gritó. El presidente no le gritó, tuvo un brote, lo conté. Ayer inclusive me llamó Mauricio Macri para preguntarme de qué potencia había sido ese grito. Pero no fue un grito, fue algo mucho más duro".

El diagnóstico de Viviana Canosa sobre la salud mental de Javier Milei El diagnóstico de Viviana Canosa sobre la salud mental de Javier Milei

Siguiendo con su diagnóstico sobre la emocionalidad y salud mental de Javier Milei, Viviana Canosa remarcó: "El presidente dijo 'prefiero perder una elección que entregar a Adorni', pero la ligó Patricia Bullrich también, y lo que supuestamente dicen es que fue un grito. Patricia dijo 'el presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo'".