Detuvieron a un camarógrafo ensangrentado en medio de los incidentes con los activistas de Greenpeace y hay tensión

En las afueras del Congreso hay tensión tras la detención de un camarógrafo que quedó en el medio de los incidentes por los activistas que se manifestaron contra la Ley de Glaciares.

En la previa al debate por la Ley de Glaciares, el Congreso amaneció con una protesta de activistas de Greenpeace. Mientras la Policía Federal los llevaba detenidos, hubo un incidente que terminó con un camarógrafo ensangrentado y arrestado en un hecho lleno de confusión.

Video: así detenían al camarógrafo Detuvieron A Un Camarógrafo Mientras los policías se lo llevaban esposado, se podía ver al hombre con la cara ensangrentada. A su vez, el camarógrafo gritaba que su nombre es Facundo Tedeschini y trabaja en América TV.

Qué se sabe sobre la detención del camarógrafo Mientras los cronistas de distintos medios transmitían en vivo el desalojo de un grupo de activistas ambientales, la situación escaló rápidamente hacia un enfrentamiento directo entre las fuerzas de seguridad y los equipos de televisión que cubrían el operativo.

Según el testimonio de la periodista Agustina Binotti, que acompañaba a Tedeschini, el conflicto se desató cuando la Policía Federal Argentina (PFA) ordenó a los trabajadores de prensa retroceder. A pesar de que los equipos estaban cumpliendo con la orden y moviendo trípodes y cámaras, los efectivos avanzaron de forma agresiva.

“Nos tiraron gas pimienta, (al camarógrafo) lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron... Estábamos trabajando, no estaba la calle cortada”, relató Binotti al aire de A24.