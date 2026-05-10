El lado B de la Fiesta de la Ganadería: jineteadas, ferias y boinas

Lejos de los costillares y el tradicional almuerzo del sábado que reúne a políticos, productores y empresarios, la Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas es un evento único del sur de Mendoza que durante cinco días convoca a 60.000 personas.

Boinas, bombachas y ponchos abundan en la Fiesta de la Ganadería.

Boinas, caballos y ponchos entre mates y tortas fritas son algunas de las postales que ofrece la Fiesta de la Ganadería en General Alvear a 320 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

En un predio gigante de 15 hectáreas funciona durante cinco días una miniciudad a la que llegan visitantes de toda la provincia. De hecho la ocupación de General Alvear superó el 90% este fin de semana.

Uno de los espacios más llamativos son las carpas de los feriantes. Este año funcionaron unos 300 puestos en los que se podía comprar mates, chocolates artesanales, monturas, ropa tradicional, accesorios de cuero, plantas, cuchillos y tablas, entre otras cosas. Ataviarse de gaucho era bastante accesible: $10.000 la boina y $40.000 el poncho.

Fiesta de la ganadería La Fiesta de la Ganadería convoca a 60.000 personas cadas año. Cámara de Comercio de General Alvear

También hay un sector destacado para la exhibición de maquinaria agrícola y vehículos cero kilómetros. "La gente viene los pruebas y se va con el auto. Hemos vendido varias unidades", contaron los vendedores de un reconocido concesionario oficial.

Jineteadas y pruebas de riendas

Un capítulo aparte es el mundo de los caballos, donde los los jinetes tienen la posibilidad de mostrar las destrezas de sus ejemplares.

El sábado se desarrolló el 5° Torneo Nacional de Pruebas de Riendas “Ismael Reynoso”.

Se trató de la gran final de un certamen que contó con cuatro fechas clasificatorias, agrupó a una gran cantidad de participantes y participaron 36 binomios clasificados a la cita decisiva.

Hubo actividad en los tres juegos: “8 Simple”, “Criollos de América” y “El Trébol”, tanto en categoría mayores como menores.

Por su parte, el domingo el Festival de Jineteada ofrece un cierre de lujo con más de 75 montas presentes en las tres categorías (Clina, Basto y Grupa), con tropillas nacionales campeonas en Jesús María (Enzo Vega, Cacho Althaves, Diego Dupouy y Paco López). Además, por primera vez es parte del jurado el brasilero Gercison Pinheiro Machado.

Estudiantes y cabalgatas

La Fiesta de la Ganadería también es un espacio de conocimiento. Cada año, unos 4.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias visitan el predio para conocer de cerca el mundo ganadero.

Además, el viernes se vivió uno de los momentos más emotivos cuando ingresó al predio la Cabalgata “Uniendo Pagos”, iniciativa criolla que une las localidades de Unión de San Luis con General Alvear tras varios días a caballo.

Remate de hacienda

El viernes es el día ganadero por excelencia Desde las 15 se llevó adelante el Remate de Hacienda, con más de 1500 cabezas y dos firmas: Aguirre Vázquez y Bressan y Cia SRL. Esteban Perfumo se convirtió en campeón universal por el lote 20.

Fiesta de la ganaderia El remate de hacienda fue el viernes. Cámara de Comercio de General Alvear

Música y peña

Desde el miércoles hasta el viernes, el gran galpón de la feria funcionó cada noche como una peña folclórica que convocó a locales y visitantes a una verdadera fiesta.

El sábado, la propuesta fue popular y la estrella fue DJ Pipo, famoso entre otras presentaciones por el stream “Un poco de ruido” y su denominación por parte de los fanáticos como el “Bizarrap de la cumbia”.