Activistas de Greenpeace protestaron en el Congreso con inodoros por el debate de la Ley de Glaciares: los detuvieron

Miembros de Greenpeace saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron sobre inodoros: "Senadores, no se caguen en el agua", dicen los carteles.

Los activistas se reunieron en las inmediaciones del Congreso. Foto: @Strejevich / X.

Activistas de Greenpeace se concentraron en las inmediaciones del Congreso a modo de protesta por el debate de la Ley de Glaciares que tendrá lugar durante la jornada de este jueves en la Cámara de Senadores.

El hecho se dio a conocer en los últimos minutos, cuando comenzaron a circular imágenes en las que se ve a los ecologistas sentados sobre inodoros y sosteniendo unos carteles en la puerta del Palacio Legislativo: "Senadores, no se caguen en el agua".

Para llegar hasta ese lugar, los activistas debieron saltar la reja, lo cual está prohibido. Tras esto, la Policía detuvo a las personas que cruzaron la valla.

Así detenía la Policía a los activistas de Greenpeace en el Congreso Protesta por la Ley de Glaciares Por qué protestan los ecologistas contra la Ley de Glaciares De acuerdo publicó en sus redes, Greenpeace Argentina destaca que modificar la Ley de Glaciares "es ilegal e inconstitucional". Asimismo, asegura que "reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero y atenta contra el concepto de presupuestos mínimos, establecido en nuestra Constitución Nacional para garantizar una tutela común ambiental en todo el territorio nacional".