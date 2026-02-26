Activistas de Greenpeace protestaron en el Congreso con inodoros por el debate de la Ley de Glaciares: los detuvieron
Miembros de Greenpeace saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron sobre inodoros: "Senadores, no se caguen en el agua", dicen los carteles.
Activistas de Greenpeace se concentraron en las inmediaciones del Congreso a modo de protesta por el debate de la Ley de Glaciares que tendrá lugar durante la jornada de este jueves en la Cámara de Senadores.
El hecho se dio a conocer en los últimos minutos, cuando comenzaron a circular imágenes en las que se ve a los ecologistas sentados sobre inodoros y sosteniendo unos carteles en la puerta del Palacio Legislativo: "Senadores, no se caguen en el agua".
Para llegar hasta ese lugar, los activistas debieron saltar la reja, lo cual está prohibido. Tras esto, la Policía detuvo a las personas que cruzaron la valla.
Así detenía la Policía a los activistas de Greenpeace en el Congreso
Por qué protestan los ecologistas contra la Ley de Glaciares
De acuerdo publicó en sus redes, Greenpeace Argentina destaca que modificar la Ley de Glaciares "es ilegal e inconstitucional". Asimismo, asegura que "reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero y atenta contra el concepto de presupuestos mínimos, establecido en nuestra Constitución Nacional para garantizar una tutela común ambiental en todo el territorio nacional".
"Esta reforma, que de aprobarse establecerá un precedente negativo para otras normas de protección ambiental, pone en riesgo recursos estratégicos para la provisión de agua dulce y la regulación de cuencas hídricas que abastecen a distintas localidades y jurisdicciones de nuestro país", agregó la organización.