Ley de Glaciares y acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno busca mantener la racha en el Congreso

El Senado ingresa en el final del período extraordinario con una sesión que debatirá la reforma a la Ley de Glaciares , la ratificación del acuerdo comercial UE- Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica .

Este jueves, desde las 11, el oficialismo llega con envión tras sus últimas victorias parlamentarias, pero no sin tensiones. En varios de los temas en agenda, la clave no será sólo reunir votos sino evitar fracturas entre aliados y administrar fugas en la oposición.

La modificación a la ley 26.639 —que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial— vuelve al recinto tras haber sido postergada en diciembre por la prioridad del Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo redefine el alcance de las áreas protegidas. Mantiene la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, pero introduce una distinción en las zonas periglaciares: sólo quedarían blindadas aquellas formaciones con función hídrica comprobable. El resto podría habilitarse para actividades productivas, especialmente minería e hidrocarburos.

El punto neurálgico es la distribución de poder. La iniciativa oficial busca darle a las provincias un rol decisivo en la determinación de qué áreas deben protegerse, en línea con el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones.

La Unión Cívica Radical presentó un texto alternativo que concentra esa facultad en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), buscando evitar discrecionalidad política.

El oficialismo cree tener números para aprobar alguna versión del proyecto, aunque el radicalismo dejó trascender reparos por considerar que podría implicar una “regresión ambiental”.

Por su parte, en el peronismo habrá voto dividido: exgobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci y Sergio Uñac podrían acompañar la reforma, con aval interno para tener libertad de acción.

Del otro lado, asambleas ambientalistas y sectores de la Iglesia advierten que la iniciativa vulnera estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú y denuncian una flexibilización que pondría en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.

Acuerdo Mercosur-UE: una carrera contra Uruguay

La ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue adelantada en el temario por decisión política de la Casa Rosada. El motivo: Uruguay aceleró su propio proceso de aprobación y el Gobierno quiere que Argentina sea el primer socio en dar el visto bueno formal.

El tratado, firmado el 17 de enero en Asunción, crea una zona de libre comercio que abarca más de 700 millones de consumidores y cerca del 20% del PBI global. Sus defensores destacan que permitiría eliminar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas hacia Europa y reducir barreras para bienes industriales europeos.

Convertirse en el primer país en ratificarlo podría habilitar ventajas comparativas en el acceso a mercados y en la captación de inversiones.

Los votos para su aprobación están asegurados. El interbloque peronista que conduce José Mayans volvería a mostrar divisiones, como ocurrió en Diputados.

Sin embargo, la implementación del acuerdo todavía enfrenta un escollo externo: el Parlamento Europeo solicitó una revisión del Tribunal de Justicia de la UE antes de su entrada en vigencia.