Última pulseada: el Senado tratará la reforma laboral y la baja de imputabilidad

El Senado se prepara para una sesión crucial este viernes , en la que el oficialismo buscará convertir en ley dos de los proyectos más sensibles de su agenda: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil . Ambas iniciativas llegan con media sanción de Diputados.

El cierre del período extraordinario se transformará así en un test de fuerza para el Gobierno, que apuesta a consolidar su mayoría circunstancial antes de la apertura de sesiones ordinarias de este domingo.

La reforma laboral fue una de las piezas centrales del paquete económico impulsado por el Ejecutivo. El proyecto modifica normas vigentes con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, simplificar contrataciones y fomentar la formalización del empleo.

Entre los cambios más relevantes se encuentran nuevas modalidades contractuales, ajustes en el régimen de indemnizaciones y mecanismos orientados a disminuir la judicialización de conflictos laborales. El oficialismo sostiene que la rigidez de la normativa actual desalienta la creación de puestos formales y encarece el costo del empleo.

Del otro lado, sindicatos y bloques peronistas denuncian que el texto implica una pérdida de derechos y un retroceso en garantías históricas. El debate, que ya fue intenso en Diputados, promete volver a a generar roces.

Régimen penal juvenil: edad de imputabilidad y debate sobre garantías

En paralelo, el Senado tratará el nuevo régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad y rediseñar el esquema de responsabilidad penal para menores.

El proyecto combina un endurecimiento del marco penal con la promesa de incorporar herramientas de reinserción y programas socioeducativos. El oficialismo lo presenta como una respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad y la participación de menores en delitos graves.

Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición advierten, en cambio, que la reforma puede afectar estándares internacionales de protección de la infancia y reclaman políticas integrales de prevención antes que un enfoque punitivo.

Mayoría ajustada

La Libertad Avanza logró articular un bloque de apoyos que ronda los 44 senadores. Sin embargo, la cohesión no está completamente garantizada y cada votación exige negociación fina.

El oficialismo necesita exhibir disciplina para cerrar el extraordinario con una señal de fortaleza política. Una derrota o una votación ajustada podría empañar la narrativa de eficiencia legislativa que busca instalar de cara al discurso de inicio del periodo ordinario.

Un cierre con mensaje para el 2026

El tratamiento de la reforma laboral y el régimen penal juvenil funcionará como un mensaje político. El Gobierno intenta mostrar consistencia entre su programa económico y su agenda de seguridad, dos ejes que fueron centrales en sus promesas de campaña.

La oposición, fragmentada, oscila entre el rechazo y el acompañamiento condicionado. Gobernadores y bloques provinciales calibran costos políticos y necesidades territoriales en un escenario de tensión económica y electoral.