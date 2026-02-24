"La Cámpora fue lo peor para el peronismo": Carolina Moisés apuntó contra el kirchnerismo

La senadora jujeña Carolina Moisés , que esta semana asumió como vicepresidenta del Senado en una jugada que dejó al kirchnerismo fuera de la mesa de conducción, salió a responder las críticas internas y elevó el tono contra la conducción del PJ nacional.

Alineada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, la legisladora profundizó su ruptura con el espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner y apuntó directamente contra La Cámpora .

En diálogo con la periodista Cristina Pérez por LN+, Moisés desestimó la ola de cuestionamientos en redes sociales. “Las campañas contra mi persona son monitoreadas por trolls, distan de ser opiniones reales de la gente”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a la militancia digital como a la estructura partidaria.

Moisés ensayó un reconocimiento histórico y cuestionamiento político. “Admiro a Cristina en un montón de cosas”, dijo sobre la expresidenta, a quien definió como una figura que será revalorizada con el paso del tiempo. Pero acto seguido marcó distancia.

Sostuvo que la exmandataria quedó “entornada” por La Cámpora y que eso le hizo perder “visión política y estratégica”, especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández. La caracterización fue todavía más dura hacia la organización que lidera Máximo Kirchner: la calificó como “una facción lamentable” y aseguró que fue “lo peor que le pudo pasar al peronismo”.

Según Moisés, la agrupación carece de representación real en el interior del país y solo logra incidir “cuando puede, con el dedo desde Buenos Aires”. La crítica apunta al método de selección de candidaturas y a lo que describe como imposiciones centralizadas.

“Obediencia o traición”: la pelea por la estrategia electoral

La senadora forma parte del trío de legisladores que abandonó el interbloque peronista Popular con un documento crítico hacia la conducción partidaria, en el que señalaron “fracasos electorales” recientes.

Carolina Moisés Senado

Para Moisés, el problema no es la falta de bancas sino la estrategia. “Faltan bancas porque hubo erróneas estrategias electorales en Salta, Jujuy y muchos lugares del país”, sostuvo, en referencia a las derrotas frente a Javier Milei.

También cuestionó la intervención de los PJ provinciales —entre ellos el de Jujuy— y rechazó que se acuse de “traidores” a los gobernadores que acompañaron leyes del Gobierno nacional. “¿Por qué se los acusa inmediatamente de traidores? Acá es obediencia o traición. Lo que esté en el medio no se acepta”, planteó.

En ese diagnóstico subyace una discusión más amplia: cómo reconstruir una identidad peronista que dialogue con los gobernadores y el interior productivo sin quedar subsumida a la lógica del kirchnerismo duro.c