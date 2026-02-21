Arde la interna: Axel Kicillof y La Cámpora se sacan chispas por cargos claves en el Senado bonaerense

Como venimos contando en MDZ , la interna peronista en la provincia de Buenos Aires sigue al rojo vivo. La prueba de esto es lo que ocurre en el Senado bonaerense: la disputa entre Axel kicillof y La Cámpora paralizó la Cámara Alta y pone en jaque la sesión del 26 de febrero para terminar de definir las autoridades del cuerpo.

La pelea entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora / kirchnerismo , tiene desde finales del año pasado paralizada la actividad administrativa del Senado bonaerense .

Producto de la interna peronista , quedó inconclusa, tras la asunción de los nuevos senadores, la sesión preparatoria del 8 de diciembre que es en la que se definen las autoridades de la Cámara Alta, las secretarías y las presidencias de los bloques del Senado bonaerense . Por lo que se pasó a un interminable cuarto intermedio, hasta que “aclare el panorama”.

Cortado por la convocatoria de la vicegobernadora Verónica Magario , para definir las autoridades de la Cámara Alta antes de que el gobernador Axel Kicillof inauguré, el 2 de marzo, un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. Si bien oficialmente todavía no fue convocada la sesión, por reglamento interno la presidencia del Senado bonaerense tiene plazo para convocarlas hasta 72 horas hábiles antes; pero la pelea entre el kicillofismo y el kirchnerismo / La Cámpora pone en riesgo la sesión.

La vicegobernadora Verónica Magario, hace malabares para poder terminar la sesión preparatoria antes de la apertura de sesiones ordinarios de la Legislatura bonaerense del 2 de marzo

Está claro que lo que está en juego en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires no es una cuestión ideológica, ni de proyectos para mejorar la vida de los bonaerenses. Es, lisa y llanamente, una pelea por poder y el manejo de las cajas del Senado bonaerense .

El despacho de la discordia

El punto de máxima tensión, entre el MDF de Axel Kicillof y La Cámpora, es la Vicepresidencia Primera del Senado bonaerense. No estamos hablando de un cargo menor; es el primero en la línea de sucesión después de la vicegobernadora Verónica Magario.

El kirchnerismo duro quiere sentar ahí al exintendente de José C Paz, Mario Ishii. El eterno “caudillo” peronista, que supo ser aliado de Axel Kicillof, hoy reporta directamente al Instituto Patria y al líder de “La Orga” Máximo Kirchner. Aunque en los pasillos legislativos dicen que el japones es un tiempista que solo responde a sus intereses; lo demostró en el 2013 cuando fue senador y se dio vuelta, obligando al vicegobernador Gabriel Mariotto a negociar con él algunas de las leyes que necesitaban los dos tercios de los votos.

Mario Ishii quedó envuelto en otro escándalo por el violento accionar de su sobrina en la municipalidad Mario Ishii quiere estar en la primera linea de sucesión de Axel Kicilllof Archivo MDZ

Desde la Gobernación resisten con uñas y dientes la embestida del kirchnerismo y La Cámpora, proponiendo para la primera línea de sucesión de Axel Kicillof a la excamporista Ayelén Durán. La senadora bahiense responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque. Por lo que la intención del gobernador es clara, blindar la línea sucesoria con alguien propio.

La presidencia del bloque peronista, el otro punto en conflicto

Otro de los puntos que pone al rojo vivo la interna peronista bonaerense en la Cámara Alta provincial es la pelea por la presidencia del bloque de Unión por la Patria. Reclamada por el kirchnerista Sergio Berni, el exministro de Seguridad de Axel Kicillof es muy crítico de la gestión de Verónica Magario en el Senado bonaerense. Sin ir tan atrás en el tiempo, amenazo con judicializar la sesión preparatoria del 8 de diciembre pasado, uno de los motivos por el cual se paso a un larguísimo cuarto intermedio.

Por el lado del kicillofismo, el candidato para comandar el bloque peronista es el exintendente de Alberti, German Lago. El ex jefe comunal tiene cintura política y es uno de los principales referentes del MDF.

sergio berni en mdz (1).JPG Sergió Berni presiona para quedarse con la presidencia del bloque de Senadores bonaerenses de Unión por la Patria ALF PONCE MERCADO / MDZ

El otro frente de tormenta en la interna es la Secretaria Administrativa del Senado bonaerense , hoy bajo el mando de Roberto Felleti, una de las personas de máxima confianza de Verónica Magario.

La Cámpora ahí juega a pleno para quedarse con la Secretaría Administrativa y manejar la caja más “jugosa” del Senado bonaerense. Estamos hablando de un lugar estratégico, ahí es donde se firman los contratos, se manejan los fondos de la Cámara Alta provincial y se aceita la maquinaria política. El propuesto para reemplazar a quien fuera viceministro de economía de Cristina Kirchner -antes de manejar los fondos de La Matanza y ser mano derecha de la vicegobernadora- es el exlegislador Gustavo Soos.

El tercer socio también quiere jugar

Si bien el massismo juega en tándem con el kirchnerismo y La Cámpora, fuentes consultadas por MDZ en el Senado bonaerense, no descartaron que él FR de batalla por la segunda vicepresidencia del cuerpo para Malena Galmarini. Esa vicepresidencia generalmente es para la primera minoría opositora, en este caso La Libertad Avanza; para arrebatársela tratarían de imponer el quorum propio de 24 senadores de Unión por la Patria, es decir tienen la mitad más uno de los legisladores de la Cámara Alta provincial.

Lo cierto es que la parálisis que provoco la interna peronista bonaerense en la Cámara Alta provincial es algo nunca visto. Los Senadores que asumieron el 8 de diciembre, oficialmente no tienen despachos asignados, no pueden contratar asesores, ni tienen insumos básicos en las oficinas que ocupan. Dicho sea de paso, en las puertas de los “nuevos despachos” los carteles se imprimieron provisoriamente y algunos los nombres de los senadores fueron escritos a mano.

El kirchnerismo y La Cámpora, en alianza con el Frente Renovador, ostentan la mayoría de los senadores del bloque peronista. Ya qué de los 24 legisladores, 18 responden de manera directa o indirecta a San José 1111 y a Máximo Kirchner, por lo que intentaran hacer valer su superioridad numérica. Mientras que el MDF se apoya en la institucionalidad del Gobernador Axel Kicillof para quedarse con los cargos en disputa.

Lo cierto es que si el 26 sesiona el Senado bonaerense, los periodistas legislativos estaremos ajenos a lo que ocurra en el recinto. Recordemos que por decisión de la vicegobernadora Verónica Magario lo periodistas no pueden ingresar al palco de prensa para seguir la sesión.