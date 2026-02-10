Legislatura bonaerense: Diputados pone primera y, dos días después, Verónica Magario convoca a sesión al Senado

Tras un prolongado receso de dos meses en la Legislatura bonaerense - pese a que la “secta de la Orden de la Luz” puso en el ojo de la tormenta los abusos sexuales en el Senado bonaerense con un llamativo silencio de Verónica Magario - la actividad legislativa calienta motores. El 24 pone primera Diputados , dos días después activa el Senado .

Sin temario sobre la mesa, solo las discusiones por la conformación de las comisiones, las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerenses confirmaron para el 24 de febrero la primera sesión del año. Fuentes de la Cámara Baja provincial dijeron a MDZ que la intención del presidente del Cuerpo, el cristinista, Alejandro Dichiara es hacer, como mínimo, una sesión por mes.

La sesión del 24 de febrero estará marcada, no solo por la rosca previa de los diferentes bloques para obtener los “mejores lugares” en las comisiones parlamentarias, sino que será el primer testeo de la interna peronista tras la unción de Kicillof como presidente del PJ bonaerense.

Como dato precedente a la sesión es de destacar que La Cámpora, en la voz de su espada legislativa y presidente del bloque de Unión por la Patria en diputados , Facundo Tignanelli aviso que no acompañaran la iniciativa del gobernador para la vuelta a las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Una promesa de Kicillof a los jefes comunales del MDF en un asado en la gobernación; por lo que para muchos será el primer round de la interna peronista que pierde el gobernador tras la pipa de la paz con La Cámpora y el kirchnerismo por la conducción del PJ bonaerense.

Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, las principales espadas de La Cámpora en la Legislatura bonaerense se preparan par dar batalla en el recinto de Diputados

La rosca por las comisiones

El plato fuerte de la primera sesión del año en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense, será la constitución de las 47 comisiones permanentes y la bicameral de seguimiento, a pedido de La Cámpora, para aprobar el endeudamiento de Kicillof.

La conformación de las comisiones no es un trámite menor, estamos hablando de poder de fuego legislativo. Y La Libertad Avanza, el mayor bloque opositor, mostrara los dientes para tener mayor cantidad de representantes en las comisiones que les permitan marcar terreno para las reformas que piensan para la provincia de Buenos Aires.

La puja central de los diputados es por las tres comisiones más importantes: Presupuesto e Impuestos, Asuntos Constitucionales y Legislación General. El peronismo, que conserva la primera minoría, tratara de blindarlas para garantizarse el flujo de fondos y las herramientas financieras que necesita Kicillof en el último tramo de su segundo y último mandato

La interna peronista puso en pausa al Senado bonaerense

Mientras en diputados se encamina el año legislativo, en el Senado el clima es de máxima tensión. La interna peronista obligo a que quede en stand by la sesión preparatoria del nuevo cuerpo deliberativo- debía nombrar las autoridades de bloques y de Cámara- tras los cuestionamientos del senador Sergio Berni a la vicegobernadora y titular de la Cámara Alta provincial Verónica Magario.

Por lo que, hasta no terminar la sesión preparatoria, el Senado bonaerense no tiene autoridades de cuerpo y en caso de licencia de la vicegobernadora, en su lugar, como presidente del Senado debe asumir el libertario “blue” Carlos Kikuchi.

La sesión, aún sin confirmación oficial, del 26 de febrero —dos días después que la de Diputados— para terminar la preparatoria antes de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense prevista para el 2 de marzo; asoma como un escenario traumático por la interna peronista

La disputa entre las tribus peronistas en el Senado es por poder. El kirchnerismo y La Cámpora quieren la Secretaría Legislativa, actualmente ocupada por Roberto Feletti hombre de extrema confianza de la vicegobernadora Verónica Magario.

Magario.jpg Verónica Magario, lejos de la mirada de los períodistas legislativos, se apronta a terminar el 26 de febrero la sesión "inconclusa" de finales de diciembre del 2025 José Luis Carut MDZ

Pero la pelea no termina ahí; otro de los campos de batalla es por la vicepresidencia de la Cámara Alta, el kicillofismo reclama el trofeo para la senadora Ayelén Durán y La Cámpora y el kirchnerismo, con el visto bueno del massismo, lo quieren en ese lugar al histórico intendente de José C Paz, Mario Ishii.

La otra pelea, no la última, del peronismo en el Senado es por la conducción del bloque. Ahí la disputa es entre el cristinista, Sergio Berni y el kicillofista Germán Lago; sin descuidar a Malena Galmarini que sería la tercera en discordia para quedarse con la presidencia del bloque.

Asi los cosas, Verónica Magario el 26 de febrero será el centro de todas las miradas por la interna peronista, menos de las miradas de los periodistas legislativos que deberemos seguir la sesión lejos del palco de prensa, por decisión de la vicegobernadora, en el incómodo hall del Salón de Pasos Perdidos del Senado bonaerense.