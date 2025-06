Reelecciones indefinidas: cuál es el temor del kirchnerismo y qué puede suceder en Buenos Aires

Una fuente legislativa dijo a MDZ que la intención es que el proyecto se trabe en comisión para evitar lo que, a priori, se anticipa como una "derrota aplastante". No solo porque los principales bloques opositores se manifestaron en contra de las reelecciones indefinidas , sino porque su tratamiento en el recinto podría exponer aún más la interna en Unión por la Patria.

El bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria está compuesto por 37 legisladores, que reportan a diferentes tribus peronistas: 15 son del kirchnerismo y La Cámpora; 11 responden a Kicillof; 10 del Frente Renovador; y 1 reporta a Grabois.

Bloque de Union por la Patria.jpg Bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria José Luis Carut MDZ

De movida, la vuelta a las reelecciones indefinidas solo tiene asegurado los 15 votos del kirchnerismo puro y La Cámpora. Están en dudas las manos de la diputada que responde a Grabois y la de los 11 legisladores kicillofistas; más si tenemos en cuenta lo que dijo hace unos días en off a MDZ una diputada axelista del Movimiento Derecho al Futuro: "Ni en pedo acompaño este proyecto mamarracho de La Cámpora".

Al igual que en el Senado, los 10 diputados del Frente Renovador (impulsores de la Ley que en el 2016 le puso un límite a las reelecciones indefinidas a la provincia de Buenos Aires) votarán por la negativa.

Sería muy loco ver a algunos legisladores massistas desdecirse de lo que defendieron a viva voz en el recinto en el 2016, aunque en el Senado un legislador que, ese año siendo diputado voto a favor de ponerle un límite a las reelecciones indefinidas, el martes tuvo amnesia y votó totalmente distinto a lo que apoyo y defendió en el 2016.

Los "aliados" avisaron que no van a acompañar

Tras conocerse la convocatoria a la sesión del próximo 2 de julio, el bloque de diputados de Unión Renovación y Fe, más conocidos como los libertarios "blue", sacaron rápidamente un comunicado despegándose del proyecto impulsado por el kirchnerismo y La Cámpora, Algo que no ocurrió el martes con los tres senadores del espacio, ya que no solo se sentaron posibilitando el quórum, sino que los legisladores libertarios "blue" Carlos Kikuchi y Sergio Vargas acompañaron con sus votos la media sanción a la vuelta de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires.

En el comunicado, los diputados, conducidos por Gustavo Cuervo, rechazan cambiar las reglas de juego a días del cierre de listas: "Reafirmamos nuestro más firme y categórico rechazo al intento de introducir cambios en la normativa electoral a tan solo unas semanas de las elecciones", manifestaron.

Remarcando la transparencia y previsibilidad que debe tener un proceso electoral, expresaron: "Alterar las reglas del juego en plena recta final del calendario electoral, no solo vulnera estos principios fundamentales, sino que también genera un grave precedente institucional que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático".

Comunicado de Union Renovacion y Fe.jpg

Asimismo, sostienen que son temas que no tienen que tratarse en años electorales porque generan "incertidumbre a la ciudadanía que reclama se atienda los verdaderos problemas de los bonaerenses".

Los diputados del bloque Unión Renovación y Fe afirmaron que no prestarán "conformidad a este tratamiento", rematando que no serán parte "de la resolución de la interna de un espacio al que no pertenecemos".

El kirchnerismo y La Cámpora no tienen los votos

Está claro que luego del comunicado de los libertarios "blue", que suelen ser los aliados más fieles de Unión por la Patria, el kirchnerismo y La Cámpora están muy lejos de las 47 voluntades para que la vuelta a las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares se convierta en ley.

Bloque de Libertarios blue.jpeg Los diputados bonaerenses libertarios "Blue" del bloque Unión Renovación y fe Foto: Prensa Bloque de Diputados Unión Renovación y Fe

Tampoco cuentan con los votos de los diputados de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, los dos bloques radicales, la Coalición Cívica y la izquierda; por lo que si el kirchnerismo y La Cámpora logran que el proyecto sorteé con éxito las comisiones, en el recinto de diputados se enfrentarían ante una derrota que podría ser catastrófica.