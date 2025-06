Karina Milei lanza Libertad Bonaerense con el PRO y los radicales mirando para otro lado

La publicitada sesión de la Cámara de Senadores bonaerense, donde Verónica Magario dio su "voto positivo", en contraste con el de Julio Cobos cuando le tocó desempatar hace más de una década, permitió darle media sanción al proyecto de reelecciones indefinidas para los legisladores bonaerenses no sin antes garantizarse el quórum y, fundamentalmente, el NO ESCRACHE por parte de la siempre activa oposición de La Libertad Avanza y el PRO, quienes no quieren aparecer cerca del peronismo k que gobierna la Provincia de Buenos Aires aunque nunca dejan de escuchar las propuestas que éstos les formulan cuando deben tratar temas sensibles.