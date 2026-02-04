Denuncian el rol de una "falsa abogada" en la causa por la secta en el Senado bonaerense y el escándalo es total

Mientras la causa que investiga la presunta secta conocida como “ La Orden de la Luz ”, liderada por dos empleados del Senado Bonaerense , Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, un testigo amplió su declaración y expresó: “ El daño que a mí me hizo (la causa) en lo personal es muy grande ”.

Se trata de Claudio Yacoy , abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda. En diálogo con MDZ , negó haber representado a las víctimas y volvió a poner la lupa bajo el rol de Melina Gaudino, una exfuncionaria provincial que se habría hecho pasar por abogada para representar a las víctimas.

El abogado explicó cómo fue que se enteró de las denuncias. “Melina Gaudino me había mencionado esta situación en el mes de enero del año 2025. A mí me pareció que era un hecho aberrante y me interesaba poder dar una mano, teniendo en cuenta que esta causa ya se había presentado en el año 2019 y las víctimas lo que manifestaban era que la causa no avanzaba”, señaló.

Y agregó: “Así que les sugerí presentarse en la Fiscalía, que manifestaran su disconformidad y, si eso no funcionaba, se iban a tener que constituir como particulares damnificadas. Finalmente tuvimos una segunda reunión, les planteé esta alternativa y quedamos en un encuentro futuro para que ellas firmaran mi designación”.

Sin embargo, Yacoy aseguró que Gaudino hacía todo lo posible para que la causa avanzara. “Me daba vergüenza, parecía que yo estaba más desesperado porque me firmaran la designación que las víctimas para que las representara”, manifestó.

Por último, el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda lamentó la situación que está atravesando hoy en día. “El daño que a mí me hizo en lo personal es muy grande porque mi nombre figuraba como uno de los que podía integrar la Corte Bonaerense”, expresó Yacoy. Y concluyó: “Ahora me sacaron de todo, corro el riesgo de que me echen. Hace 16 años soy Secretario de Derechos Humanos, doy clase en dos facultades. Una situación complicada para mí”.

Cómo sigue la causa

El lunes, el juez de Garantías Juan Pablo Masi dictó la prisión preventiva de Rodríguez y Muñoz. A su vez, el juez ordenó iniciar el trámite para un eventual arresto domiciliario una vez que la medida quede firme. Sin embargo, esta posibilidad será evaluada más adelante por la Justicia.

Senado bonaerense Continuarán detenidos mientras avanza la causa y hasta que el caso llegue a juicio oral. Senado BA

Fuentes cercanas al caso, sostienen que la fiscal Betina Lacki, quién está cargo de la investigación, deberá dar explicaciones sobre por qué la causa no avanzó entre 2019 y 2025. “Me parece que es una situación que debe, por lo menos, explicarse. Una causa que lleva 6 años, una causa de esta naturaleza, sin avances, con las víctimas sin defensa, con los imputados trabajando y tal vez valiéndose de los mismos recursos que tenían. Me parece un hecho grave”, sentenció Yacoy.