El contradictorio relato de la joven que destapó la secta rusa en Bariloche

Luego del desarmado de la secta rusa llamada Ashram Shambala en Bariloche en marzo de 2025, la joven que originó el descubrimiento inicial brindó su testimonio exclusivo sobre lo que sucedió en esos momentos en los que llegó a la Argentina embarazada.

La Justicia Federal avanzó en la acusación por trata de personas y lavado de activos contra Konstantin Rudnev.

La mujer, identificada como Elena Makarova , declaró ante la Justicia que su lugar no fue el de víctima, y afirmó que su viaje a la Argentina fue por decisión propia con el fin de huir de una relación tóxica y violenta en Rusia.

De acuerdo con el relato de Makarova a TN, su elección de destino fue para poder tener un embarazo en un entorno seguro.

La joven rusa afirmó que “ tenía como objetivo descansar y recuperarme mentalmente. La estadía en Bariloche no presentó ningún problema ”. Además, aseguró que sólo tiene un vínculo de amistad y asistencia con el resto de las imputadas.

No obstante, el Ministerio Público Fiscal maneja una hipótesis distinta, ya que argumentan que este tipo de declaraciones van de la mano con la manipulación psicológica que utilizan como modus operandi estas organizaciones. Fernando Arrigo, fiscal general a cargo de la causa, afirmó que operaban en base a una estructura de aislamiento y coerción.

El origen de la investigación de la secta rusa

La causa se activó hace casi un año a partir de una alerta del personal de salud de un hospital de Bariloche. Durante los controles prenatales, médicos y enfermeros detectaron un marcado estado de sometimiento en la joven, quien siempre estaba acompañada por otras mujeres que respondían por ella e impedían el diálogo directo con los profesionales.

Esa situación encendió las alarmas y derivó en la aplicación del protocolo por trata de personas, según explicó el fiscal Arrigo.

El caso tomó mayor relevancia tras el parto por cesárea, cuando las acompañantes intentaron inscribir al recién nacido con el apellido de Konstantin Rudnev, al sostener que era el padre. La maniobra fue rechazada por la institución médica y quedó registrada en el expediente judicial.

La estrategia para obtener la ciudadanía argentina

Para los investigadores, el interés de la organización en el bebé estaría directamente vinculado a una estrategia migratoria. La principal hipótesis sostiene que el objetivo era anotar al niño como hijo de Rudnev para facilitarle el acceso a la ciudadanía argentina y, a partir de allí, obtener beneficios de residencia en otros países de la región, como Brasil.

“Rudnev quería inscribir al niño como su hijo y darle su apellido”, confirmó el fiscal Arrigo, quien además advirtió sobre la posible participación de abogados con alto poder económico detrás de la estructura. Según la investigación, el plan apuntaba a rearmar la secta Ashram Shambala fuera de Europa, aprovechando un esquema legal diseñado para otorgarle protección y movilidad en Sudamérica.

Quién es Konstantin Rudnev

Konstantin Rudnev, señalado como el fundador de la secta, fue detenido en el Aeropuerto Teniente Luis Candelaria de Bariloche junto a ocho mujeres de la misma nacionalidad en marzo de 2025, en una operación conjunta con el Aeropuerto Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires.

Para no ser detectado, el hombre alquilaba varias viviendas y rotaba a las distintas mujeres, evitando así levantar sospechas sobre lo que ocurría en esos domicilios. Así lo declaró una de las personas que le alquilaba propiedades a Rudnev, por lo que se llevaron a cabo más de 14 allanamientos en al menos seis viviendas donde estaban alojadas las mujeres.

El hombre de nacionalidad rusa detenido en Bariloche Foto: X Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa. X

Al momento de su detención, Rudnev intentó quitarse la vida con una cuchilla de afeitar, pero las autoridades aeroportuarias lograron detenerlo a tiempo.

Konstantin había sido condenado por abusar de miembros de la agrupación en Europa, incluyendo niños y niñas, y también se lo vincula con la desaparición de personas en Montenegro.

En 2012, el hombre de 57 años fue condenado a 11 años de prisión luego de que varios de sus seguidores denunciaran que habían sido abusados sexualmente por él en Rusia. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos para la justicia de ese país, que durante varios años intentó detenerlo, pero no lograba recabar pruebas suficientes para su captura.

La justicia rusa confirmó que había abusado de al menos 20 personas: 15 mujeres y 5 hombres, algunos de ellos menores de edad.