Nuevos chats sacuden el juicio por Maradona y complican a Leopoldo Luque: "Salí de ahí antes de que explote"

El cardiólogo Sebastián Nanni protagonizó este jueves un momento por demás incómodo, cuando uno de los abogados querellantes mostró algunos de los chats que mantuvo con su colega Leopoldo Luque , médico de cabecera de Diego Maradona .

Si bien Nanni advirtió que nunca trató al exfutbolista, admitió que colaboró con Leopoldo Luque en algunos temas puntuales, aunque ambos quedaron mal parados al darse a conocer las conversaciones que protagonizaron en torno a la salud de Maradona en marzo de 2020, ocho meses antes de su muerte.

“Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”, le dijo Nanni a Leopoldo Luque , aunque aclaró que “fue en lenguaje coloquial, me parecía que estaba muy gordo. Solo eso”.

El cardiólogo hacía referencia a la última vez que lo vio a Diego Maradona : “lo había visto por última vez en agosto de 2019 y lo vi en la tele mucho más gordo”, añadió Nanni.

Otro de los mensajes era de noviembre de 2020, cuando Nanni consiguió el turno para la operación que Leopoldo Luque iba a realizarle a Diego Maradona por un hematoma subdural: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenes el Austral más cerca”.

Sin embargo, el mensaje más polémico de Nanni incluía el pedido de una compensación económica en caso de que fuera necesaria otra internación del exjugador en su sanatorio: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”; de todas maneras, el médico aclaró que se refería a sus propias arterias, debido al estrés que le generaba la situación.

Asimismo, Nanni reveló que Leopoldo Luque le había prometido que iba a incorporarlo al cuerpo médico de Diego Maradona, aunque finalmente el ofrecimiento no se concretó, debido a la muerte del exfutbolista.