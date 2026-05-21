Detenido por violencia de género: fue denunciado por golpear a su ex, volvió para amenazarla y lo arrestaron

Un hombre fue detenido por un caso de violencia de género en Las Heras. Al parecer, amenazó a su exnovia, quién días antes lo había denunciado por una golpiza.

El sospechoso del caso de violencia de género que fue detenido en Las Heras.

Un hombre de 35 años fue detenido la madrugada de este jueves por un caso de violencia de género en Las Heras. El sospechoso había sido denunciado días atrás por presuntas agresiones físicas a su exnovia y ahora fue acusado de amenazar a la mujer. Por eso, terminó siendo arrestado en la vía pública.

El episodio se registró alrededor de la 1 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba un recorrido por las calles del departamento y fue desplazado hacia calle Balbín al 1.400, por un conflicto entre un sujeto y su expareja.

Denuncia, amenazas y nueva detención Una vez allí, los policías entrevistaron a la mujer, quien les explicó que la semana pasada sufrió una golpiza por parte del hombre y, por ese motivo, lo denunció ante la Justicia. Tras eso, el sospechoso se hizo presente este jueves en su casa, la amenazó y luego se retiró.