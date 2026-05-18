Tensión en Las Heras: amenazó de muerte a su pareja, la mordió en un brazo y disparó dentro de su casa
Un hombre amenazó a su pareja, disparó para amedrentarla y terminó detenido en Las Heras. Los detalles del caso.
Momentos de tensión se vivieron este fin de semana por un episodio de violencia de género en Las Heras. Una mujer denunció que su pareja la amenazó de muerte, la mordió durante un forcejeo y luego disparó en el interior de su vivienda para amedrentarla. Por eso, el hombre fue detenido y le secuestraron un arma de fuego.
La información policial sostiene que todo comenzó alrededor de las 10 del domingo, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre que estaba intentando quitarse la vida con un arma de fuego en un domicilio de calle Chacabuco al 2.700, en el distrito de El Plumerillo.
La denuncia por violencia de género
Ante eso, policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se desplazaron hasta el lugar y la pareja del sujeto reveló que, durante la jornada del sábado, fue víctima de una situación de violencia de género.
De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre, de 42 años, la amenazó de muerte empleando una pistola de su propiedad. Al día siguiente, debido a que la mujer no le dirigía la palabra, el presunto agresor volvió a tomar el arma de fuego y disparó contra una de las paredes del immueble, provocando temor en su cónyuge.
Tras escuchar eso, los efectivos aprehendieron preventivamente al sindicado autor de la agresión, quien también habrían mordido a la mujer en el brazo izquierdo durante un forcejeo, lesión que los funcionarios públicos pudieron comprobar a simple vista en el cuerpo de la víctima.
Peritajes y el secuestro del arma de fuego
Teniendo en cuenta todo lo sucedido, un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispuso que el sospechoso sea trasladado hasta el Cuerpo Médico Forense (CMF) para practicarle el barrido electrónico y así poder confirmar si disparó el arma de fuego en las últimas horas. Asimismo, en la escena trabajó personal de la Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes.
Una vez finalizada esa medida, el hombre iba a quedar alojado en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de las autoridades judiciales definieran su situación procesal.
En tanto, se secuestro en la escena una pistola Bersa 380 con su respectivo cargador, 37 municiones de ese mismo calibre y otras ocho de calibre 40, todo en un maletín azul de marca Bersa, detallaron las fuentes del caso.