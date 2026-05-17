Las Heras, donde se construye la Argentina que viene

Hay momentos en la historia donde un pueblo deja de mirar el futuro como una promesa y lo construye con sus propias manos; hoy, Las Heras vive uno de esos momentos. Nuestro departamento vuelve a ocupar un lugar central en el desarrollo de Mendoza y de la Argentina, como ocurrió cuando el General José de San Martín eligió esta tierra para organizar el Ejército Libertador que cambió para siempre la historia de América. Más de dos siglos después el país vuelve a mirarnos, y lo hace porque aquí se ponen en marcha proyectos estratégicos que marcarán una nueva etapa de crecimiento, trabajo y transformación para toda la Argentina.

La inauguración del Parque Solar El Quemado representa mucho más que una obra energética de gran magnitud, representa una decisión estratégica que posiciona a Mendoza, y particularmente a Las Heras, como protagonistas de una Argentina que avanza hacia un modelo de autoabastecimiento energético, de desarrollo sustentable, moderno y pensado para las próximas generaciones. Que el parque solar más importante del país funcione en nuestro departamento no es casualidad: es el resultado del potencial de nuestra tierra, de años de trabajo, planificación y de una comunidad que siempre entendió el valor del esfuerzo y la producción.

El Quemado también demuestra que Las Heras tiene la capacidad territorial, logística y humana para recibir inversiones de escala internacional. Este proyecto, creado por EMESA y desarrollado por YPF Luz, demandó una inversión superior a los 220 millones de dólares y aporta una capacidad instalada de 305 MW, equivalente a más del 11% de toda la energía solar instalada en Argentina. Pero detrás de esos números hay algo mucho más importante: oportunidades concretas para nuestra gente, empleo, desarrollo local y un horizonte de crecimiento sostenible para Mendoza.

La energía que produce este parque alcanza para abastecer a más de 233.000 hogares argentinos, es tan importante que Las Heras podría valerse por sí misma con la energía que produce El Quemado y hasta sobraría para exportarla fuera una provincia. Eso significa que desde nuestra tierra se genera energía limpia para miles de familias de todo el país y eso debe llenarnos de orgullo. Cuando hablamos de transición energética, de sustentabilidad y de futuro, Las Heras no observa esos procesos desde afuera: somos protagonistas de esa transformación.

Este nuevo escenario además se complementa con otro hecho trascendental para Mendoza: el ingreso al RIGI del proyecto PSJ Cobre Mendocino, también ubicado en nuestro departamento. La combinación entre energía renovable y minería moderna coloca a Las Heras en el centro del nuevo mapa productivo mundial. Somos el punto donde convergen inversión, infraestructura, generación de empleo y desarrollo estratégico.