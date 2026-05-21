Operativo en Mendoza y otras provincias por distribución de material de abuso infantil: hubo dos detenidos

Una investigación internacional contra la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) volvió a poner a la Argentina en el centro de una de las mayores ofensivas contra este tipo de delitos digitales y Mendoza apareció entre las provincias que alcanzó el operativo.

La causa se desarrolló en el marco de la operación internacional denominada “Aliados por la Infancia VI” , un despliegue coordinado entre distintos países de América y Europa que tuvo ramificaciones en territorio mendocino y en otras 16 provincias argentinas.

Uno de los sospechosos detenidos durante el allanamiento.

Como resultado de las pesquisas, la Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres acusados de distribuir y comercializar material de abuso sexual infantil , un delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal.

La investigación se originó a partir del intercambio de información internacional entre organismos especializados en delitos contra menores y plataformas de monitoreo digital utilizadas para detectar usuarios vinculados a la circulación de este tipo de contenido en redes P2P.

detenido 2 Los sospechosos fueron detenidos en medio de un operativo internacional.

Mendoza, entre las provincias alcanzadas

Aunque las detenciones se concretaron en Buenos Aires y San Martín, la investigación tuvo alcance nacional y Mendoza figuró entre las provincias donde se realizaron procedimientos simultáneos en el marco de la operación.

En total, las autoridades llevaron adelante 68 allanamientos en 17 provincias argentinas, mientras que de manera paralela se desarrollaban operativos en países como Brasil, España, México, Panamá, Francia y Colombia.

La magnitud del operativo reflejó el crecimiento de este tipo de delitos cometidos mediante plataformas digitales y redes de intercambio clandestino de archivos.

Qué secuestraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron notebooks, computadoras, discos rígidos, teléfonos celulares y documentación considerada clave para la causa.

Los dispositivos serán sometidos ahora a distintos peritajes informáticos para determinar el volumen de archivos almacenados y establecer si existieron conexiones con otras redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil.

secuestro Elementos secuestrados durante la intervención policial.

Uno de los detenidos es de nacionalidad peruana, mientras que un tercer hombre quedó vinculado al expediente judicial y fue notificado de la causa.

Una causa que vuelve a encender las alarmas

La operación “Aliados por la Infancia” ya había tenido intervenciones anteriores en Argentina y otros países, pero esta nueva etapa volvió a encender las alarmas por el alcance internacional de las redes investigadas.

Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que el objetivo principal de estos procedimientos es detectar y desarticular usuarios que producen, almacenan y distribuyen contenido de explotación sexual infantil a través de internet.

Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados por el delito de “producción, comercialización y distribución de representaciones sexuales de menores”, en una causa que continúa avanzando con nuevos análisis sobre el material secuestrado.