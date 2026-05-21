Convocan a una nueva marcha por Lian Flores a 15 meses de su desaparición

A casi un año y medio de la desaparición de Lian Flores , familiares y allegados convocaron a una nueva marcha en la ciudad de Córdoba para reclamar avances en la causa y mantener vigente el pedido de búsqueda. La convocatoria fue impulsada por Elías, padre del niño, a través de redes sociales.

La marcha se realizará este viernes 22 de mayo, desde las 12, en el sector del Patio Olmos, en pleno centro de la capital cordobesa.

“Les pedimos a las autoridades que el caso no quede en la nada. Queremos saber qué pasó”, expresó el padre del pequeño en un mensaje difundido públicamente. Además, volvió a solicitar que la comunidad continúe compartiendo la imagen de Lian para sostener visible la búsqueda.

La familia de Lian, representada por el abogado Carlos Nayi, viajará desde Ballesteros Sud para participar de la movilización y reiterar el pedido de justicia.

La desaparición de Lian Flores

El niño tenía apenas 3 años cuando desapareció el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, en el departamento Unión. Según la reconstrucción inicial, fue visto por última vez en el predio donde reside su familia y funcionan hornos ladrilleros.

Desde entonces, la investigación atravesó distintas etapas, con operativos, rastrillajes, análisis de teléfonos celulares, revisión de cámaras de seguridad y peritajes, aunque hasta ahora no hubo detenidos ni una hipótesis firme sobre lo ocurrido.

La causa comenzó bajo la órbita de la Justicia provincial y posteriormente se incorporó una investigación federal ante la posibilidad de una red de trata de personas. También se activó el sistema Alerta Sofía para intensificar la búsqueda en todo el país.

Actualmente continúa vigente una recompensa total de 40 millones de pesos para quienes aporten información certera sobre el paradero del niño. El Gobierno nacional ofrece 20 millones mediante el Ministerio de Seguridad y la Provincia de Córdoba dispuso un monto equivalente. Las autoridades recordaron que cualquier dato que pueda colaborar con la investigación puede informarse de manera anónima a la línea 134 o al 911 de la Policía de Córdoba.