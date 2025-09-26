El desgarrador pedido del padre de Lian Gael Flores, el niño desaparecido en Córdoba

Lian Gael Flores , de 3 años, fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 jugando en el patio de su casa en Ballesteros Sud, Córdoba , mientras sus padres, Elías Flores y Plácida Soraide, dormían la siesta. Desde entonces, no se sabe nada de él.

Esta semana se cumplieron 7 meses de su desaparición, por lo que su padre difundió una serie de videos con un desesperado pedido de ayuda. Asimismo, este viernes, el abogado Rodrigo Tripolone que ahora representa a la familia de Lian , dijo que pedirá que la Policía de Córdoba se aparte de la causa.

“Ya pasaron 7 meses de la desaparición de mi hijo Lian Gael y no se sabe nada hasta ahora”, reclamó Elías Flores , el padre del menor que desapareció en febrero pasado. “¿Por qué me tendría que pasar esto? ¿Por qué siempre a nosotros, que somos gente humilde? ¿Quién lo tiene?”, preguntó retóricamente.

Elías grabó una serie de videos hablándole a la cámara y compartió el material a la red social de TikTok , con el deseo de que su pedido de justicia y accionar de la Justicia llegara a cada rincón del país.

“Este es mi hijo. Tenía 3 años cuando desapareció. Por favor, nosotros le rogamos a la gente que lo tiene que nos devuelva a nuestro hijo; que regrese con nosotros. Le pido a diosito que me guíe el camino para saber adónde está mi hijo. Eso es lo que quiero. Nunca nos vamos a rendir. Nunca vamos a bajar los brazos hasta lograr encontrarlo”, expresó conmovido el padre.

Por qué el abogado quiere separar a la Policía

Este viernes trascendió que Rodrigo Tripolone denunció que notó varias actitudes irregulares por parte de la fuerza policial local con el padre del niño, Elías Flores. En declaraciones al programa Tiempo de Policiales, Tripolone explicó que existen dos investigaciones paralelas: una provincial y otra federal, esta última vinculada a la posible trata de personas. El letrado dejó claro que su rol es como representante legal de la familia en la causa federal y subrayó que la Policía de Córdoba debe ser apartada tanto de esta como de la causa provincial.

Tripolone relató un incidente reciente en el que policías cordobeses se acercaron a la casa de Elías Flores, quien habría recibido una respuesta hostil ante un llamado de un vecino. Según el abogado, un policía amenazó con arrestar a Elías si volvía a contactarlos. "Voy a pedir que la Policía de Córdoba esté lo más lejos posible de la zona de conflicto", expresó Tripolone, sugiriendo que podría existir un conflicto de intereses, similar al ocurrido en el caso del niño Loan, en Corrientes.

El abogado también señaló que la Justicia de Bell Ville había tratado de disuadir a Elías Flores de que un abogado externo interviniera en el caso. "La primera vez me convencieron de que no era conveniente. Esta vez, no lo pudieron frenar", comentó Tripolone, quien además explicó que tuvo que luchar por conseguir que Elías se trasladara hasta el Juzgado Federal, un esfuerzo que involucró perder un día de trabajo y gastar dinero para poder asistir.

Tripolone opinó que la falta de respuesta rápida por parte de la Justicia en este caso está relacionada con un intento de minimizar el impacto mediático del caso. "La desaparición de Lian afecta la imagen política de los gobernantes de Córdoba", indicó, agregando que los jueces y fiscales podrían estar esperando que la atención pública se desvanezca para poder continuar con la investigación sin el escrutinio de los medios.