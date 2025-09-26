Triple crimen en Florencio Varela: se filtraron chats que confirman el video del horror

Se dieron a conocer la existencia de mensajes que confirman la existencia de un video sobre cómo las jóvenes fueron torturadas y asesinadas.

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las jóvenes que fueron halladas asesinadas en Florencio Varela.

El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Los chats que confirman el video del horror En las últimas horas, se viralizaron varios chats que confirman la existencia de un video sobre cómo las jóvenes fueron torturadas y asesinadas. Cabe destacar que 12 personas se encuentran detenidas vinculadas al caso. Mientras que, “Pequeño J” (23), el narco peruano señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen, se encuentra prófugo.

Según trascendió, el asesinato de las jóvenes habría sido transmitido a través de una red social con 45 personas como espectadoras. Por el momento, se desconoce en qué plataforma se realizó el vivo.

triple crimen mensaje narco Captura de pantalla

“Yo presencia eso”, se lee en uno de los mensajes, el cual hace alusión al video sobre el brutal asesinato. “Hubieras visto cómo lloraban las manitas”, continúa otro de los mensajes. “No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca”, mencionó la misma persona en el chat. Y concluye: “Por eso le cortaron dedo por dedo”.