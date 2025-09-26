La fuerte exigencia de la Iglesia al Estado por el triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen de Florencio Varela sigue conmocionando al país. Este viernes, los familiares de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez despiden los restos de las jóvenes que fueron brutalmente asesinadas en una vivienda del partido bonaerense, en medio de un caso que se vinculó al narcotráfico.

En ese marco, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia emitió un comunicado solidarizándose con las familias de las víctimas del triple crimen y exigiendo justicia para encontrar a los asesinos.

“Como Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado argentino, nos solidarizamos con las familias de Morena, Brenda y Lara por el brutal asesinato que han sufrido estas jóvenes”, se puede leer al comienzo del comunicado.

En el mismo mensaje, desde el organismo pastoral lamentaron este nuevo “episodio trágico en nuestra sociedad” y lo calificaron como un “producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”.

Asimismo, citaron las palabras que dio el papa Francisco en la audiencia general del 26 de junio de 2024: “¡Cuántos traficantes de muerte hay -porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte-, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.

Enseguida, enunciaron que la presencia de la Iglesia y de diversas instituciones en los barrios “es esencial para que la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos”, y agregaron que en los sitios más vulnerables estas instituciones trabajan “acompañando las vidas de tantos niños y jóvenes junto a sus familias, para que no caigan en el brutal flagelo de la droga”.

Finalmente, la Comisión Nacional Pastoral exigió que la presencia del Estado “a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios, brindando respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”.