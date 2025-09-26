El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Cómo es la cárcel donde están los imputados por el triple crimen de Florencio Varela

El jueves por la tarde, los cuatro imputados por el triple crimen fueron trasladados al complejo de Melchor Romero . Los cuatro detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Se trata de un penal de máxima seguridad, el cual fue refaccionado en los últimos años y cuenta con una capacidad para alojar a 576 internos. Allí, todos los reclusos están repartidos en doce pabellones, y cada módulo puede albergar a 48 personas. Además, el predio, el cual está ubicado en 520 y 181, está asegurado con un triple alambrado perimetral y cuenta con once puestos de vigilancia.

A su vez, hay dos edificios escuela-taller, donde los internos pueden realizar actividades educativas y laborales, un campo de deportes y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a visitas. El complejo tiene también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo para población femenina.

El último adiós a las víctimas

Este viernes por la mañana, los familiares y amigos de Morena, Brenda y Lara, despidieron a las jóvenes. Las chicas de 20 años fueron enterradas en el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura. Mientras que la menor de 15, en el cementerio Parque Campo Santo de González Catán.