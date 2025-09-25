Uno por uno, quiénes son los 12 detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Doce personas fueron apresadas por el triple crimen. De los sospechosos, sigue prófugo un presunto narco peruano.

Ya son doce los sospechosos detenidos por su presunta vinculación al triple crimen de las chicas en Florencio Varela.

El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela está rodeado de hipótesis ligadas a la venganza narco y a redes de explotación sexual. Hasta ahora, doce sospechosos fueron detenidos en diferentes operativos ordenados por la justicia.

Los primeros en caer fueron Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra, quienes serán indagados e imputados en las próximas horas. Una de las mujeres confesó haber limpiado junto con su pareja la vivienda donde mataron a las jóvenes. Los investigadores aseguraron que había un intenso olor a cloro y hallaron tierra removida en el patio de la casa ubicada en Jáchal y Chañar.

La misma testigo relató a la policía que su domicilio fue alquilado a tres hombres de nacionalidad peruana. Según su versión, las víctimas fueron ejecutadas porque una de ellas habría robado cinco kilos de cocaína a un narco que utilizaba la villa 1-11-14 como base de operaciones.

Detenciones tras el triple crimen El miércoles, otros ocho implicados fueron capturados durante allanamientos en Villa Zavaleta. Todos son señalados por integrar la banda que ejecutó el triple crimen.

En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el cerebro del hecho sería un narcotraficante peruano conocido como “Pequeño Jota”, actualmente prófugo. Se lo vincula con una estructura criminal internacional con base de mando en la Ciudad de Buenos Aires y ramificaciones en el sur del conurbano.