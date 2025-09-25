Indignante: un ladrón entró a la casa del triple crimen de Florencio Varela, se llevó algunas cosas y quedó escrachado

El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Un ladrón entró a la casa del triple crimen de Florencio Varela, se llevó algunas cosas y quedó escrachado

En las últimas horas, un indignante episodio tuvo lugar en la vivienda donde hallaron los restos de las jóvenes, ubicado en Jáchal y Chañar. Las cámaras de TN captaron el momento en el que un hombre en bicicleta entró a la vivienda y se robó objetos.

Según trascendió, el portón de la casa , donde las chicas fueron torturadas y asesinadas, estaba sin llave. Por lo tanto, el hombre aprovechó la oportunidad para entrar a la vivienda, llevarse algunos elementos y se fue en bicicleta.

El miércoles, cerca de las 8 de la mañana, la Policía halló tres cadáveres en una casa ubicada en Jáchal y Chañar , en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados amontonados en una fosa y dos de ellos, se encontraban en bolsas de residuos. Las jóvenes fueron desmembradas y tapadas con escombros.

Encontraron dos cuerpos en Florencia Varela X

Además, cerca de la vivienda, los efectivos hallaron una camioneta incendiada de características similares a la que habrían subido las jóvenes que fue captada por cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón.

Este jueves, se espera que los detenidos por el triple crimen sean indagados e imputados. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.