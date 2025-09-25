Indignante: un ladrón entró a la casa del triple crimen de Florencio Varela, se llevó algunas cosas y quedó escrachado
Los restos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron hallados en un domicilio ubicado en Jáchal y Chañar.
El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.
Video: el momento en el que el ladrón fue captado saliendo de la casa
En las últimas horas, un indignante episodio tuvo lugar en la vivienda donde hallaron los restos de las jóvenes, ubicado en Jáchal y Chañar. Las cámaras de TN captaron el momento en el que un hombre en bicicleta entró a la vivienda y se robó objetos.
Según trascendió, el portón de la casa, donde las chicas fueron torturadas y asesinadas, estaba sin llave. Por lo tanto, el hombre aprovechó la oportunidad para entrar a la vivienda, llevarse algunos elementos y se fue en bicicleta.
Los escalofriantes detalles del triple crimen
El miércoles, cerca de las 8 de la mañana, la Policía halló tres cadáveres en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.
Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados amontonados en una fosa y dos de ellos, se encontraban en bolsas de residuos. Las jóvenes fueron desmembradas y tapadas con escombros.
Además, cerca de la vivienda, los efectivos hallaron una camioneta incendiada de características similares a la que habrían subido las jóvenes que fue captada por cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón.
Este jueves, se espera que los detenidos por el triple crimen sean indagados e imputados. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.