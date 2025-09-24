La macabra hipótesis sobre el triple crimen de las jóvenes de La Matanza
En las últimas horas, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.
Cuál es la principal hipótesis
La principal línea investigativa sobre el triple crimen de las jóvenes estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano de la Villa 1-11-14.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó unos días atrás, cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de dicha banda narco, y le habría robado parte de la cocaína y dinero en efectivo.
Ante lo ocurrido, la banda habría organizado como venganza una presunta “fiesta narco”. Los detenidos las habrían llevado engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares. Sin embargo, las tres fueron asesinadas de manera brutal.
Los escalofriantes detalles del triple crimen
Este miércoles, cerca de las 8 de la mañana, la Policía halló tres cadáveres en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.
Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados amontonados en una fosa y dos de ellos, se encontraban en bolsas de residuos. Las jóvenes fueron desmembradas y tapadas con escombros.
Además, cerca de la vivienda, los efectivos hallaron una camioneta incendiada de características similares a la que habrían subido las jóvenes que fue captada por cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón.
En estos momentos, cuatro personas se encuentran detenidas. Las autoridades buscan intensamente a un narcotraficante peruano que se encuentra prófugo.