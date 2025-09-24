La macabra hipótesis sobre el triple crimen de las jóvenes de La Matanza

En las últimas horas, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) , las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza .

La principal línea investigativa sobre el triple crimen de las jóvenes estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano de la Villa 1-11-14 .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó unos días atrás, cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de dicha banda narco, y le habría robado parte de la cocaína y dinero en efectivo .

Ante lo ocurrido, la banda habría organizado como venganza una presunta “fiesta narco”. Los detenidos las habrían llevado engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares. Sin embargo, las tres fueron asesinadas de manera brutal.

Los escalofriantes detalles del triple crimen

Este miércoles, cerca de las 8 de la mañana, la Policía halló tres cadáveres en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados amontonados en una fosa y dos de ellos, se encontraban en bolsas de residuos. Las jóvenes fueron desmembradas y tapadas con escombros.

Además, cerca de la vivienda, los efectivos hallaron una camioneta incendiada de características similares a la que habrían subido las jóvenes que fue captada por cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón.

En estos momentos, cuatro personas se encuentran detenidas. Las autoridades buscan intensamente a un narcotraficante peruano que se encuentra prófugo.