Los escalofriantes detalles del triple crimen de las jóvenes de La Matanza

En las últimas horas, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza .

Este miércoles, cerca de las 8 de la mañana, la Policía halló tres cadáveres en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según trascendió, las jóvenes fueron desmembradas y tapadas con escombros. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados amontonados en una fosa y dos de ellos, se encontraban en bolsas de residuos.

Cerca de la vivienda, los efectivos hallaron una camioneta incendiada de características similares a la que habrían subido las jóvenes que fue captada por cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón.

Mirá el video del momento en el que las tres chicas se subieron a la camioneta

Desaparición de las chicas en La Matanza

Cuatro detenidos y una macabra hipótesis

Los operativos comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas. De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una “fiesta narco”.

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que “limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados”. Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos. Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

policia florencio varela La Policía trabaja en el lugar donde fueron hallados los dos cuerpos. X

Una de las detenidas habría confesado que asesinaron a las chicas por una supuesta venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.