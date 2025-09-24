Se presume que las jóvenes de La Matanza habrían sido asesinadas por una venganza narco

La dueña de la vivienda donde hallaron dos cuerpos durante los rastrillajes por la desaparición de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez habría confesado el crimen.

Las tres se subieron a una camioneta y desaparecieron.

La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) dio un giro impactante en Florencio Varela, tras una presunta confesión de la mujer dueña de la vivienda donde se encontraron los cuerpos.

Qué habría confesado la dueña de la vivienda donde se realizaron los allanamientos Según se informó hace pocos minutos, la mujer -quien fue detenida en la noche del martes- habría confesado ante los investigadores que las jóvenes fueron asesinadas como parte de una venganza vinculada a una organización narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.

florencio varela Según informaron fuentes policiales, los detenidos habrían sido contratados para realizar tareas de mantenimiento y ordenar el terreno donde finalmente se hallaron los cadáveres. X

Fuentes policiales precisaron que, en las últimas horas, fueron detenidos dos hombres de nacionalidad boliviana, sospechados de haber sido contratados para ordenar el jardín de la casa donde se hallaron los cadáveres. Estos arrestos se suman a los de otros dos hombres que habían sido detenidos el martes por la noche, en el marco de la misma causa.

Cómo continúa la investigación de la justicia Los investigadores intentan determinar si los cuerpos encontrados corresponden efectivamente a las tres jóvenes desaparecidas. Para ello, se realizan estudios de ADN y autopsias que serán claves para avanzar en la causa.