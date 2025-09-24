Se presume que las jóvenes de La Matanza habrían sido asesinadas por una venganza narco
La dueña de la vivienda donde hallaron dos cuerpos durante los rastrillajes por la desaparición de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez habría confesado el crimen.
La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) dio un giro impactante en Florencio Varela, tras una presunta confesión de la mujer dueña de la vivienda donde se encontraron los cuerpos.
Qué habría confesado la dueña de la vivienda donde se realizaron los allanamientos
Según se informó hace pocos minutos, la mujer -quien fue detenida en la noche del martes- habría confesado ante los investigadores que las jóvenes fueron asesinadas como parte de una venganza vinculada a una organización narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.
Fuentes policiales precisaron que, en las últimas horas, fueron detenidos dos hombres de nacionalidad boliviana, sospechados de haber sido contratados para ordenar el jardín de la casa donde se hallaron los cadáveres. Estos arrestos se suman a los de otros dos hombres que habían sido detenidos el martes por la noche, en el marco de la misma causa.
Cómo continúa la investigación de la justicia
Los investigadores intentan determinar si los cuerpos encontrados corresponden efectivamente a las tres jóvenes desaparecidas. Para ello, se realizan estudios de ADN y autopsias que serán claves para avanzar en la causa.
Mientras tanto, la Justicia busca esclarecer el rol de la dueña de la vivienda y de los cuatro detenidos, al tiempo que continúa la búsqueda del supuesto líder narco peruano, señalado como el autor intelectual de la presunta venganza.