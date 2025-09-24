Robo en la casa de Pampita: se filtraron nuevas imágenes que complican a los detenidos

El domingo por la noche, un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de uno de los barrios más seguros de la Ciudad. Mientras Carolina “ Pampita ” Ardohain se encontraba fuera del país, un grupo de delincuentes entró a su casa, ubicada en la calle Juez Tedín, Barrio Parque , y le robaron varios objetos de valor.

El martes se confirmó que la Policía detuvo a ocho delincuentes que estarían involucrados con el robo a la casa de la modelo. Según confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, todos ellos son extranjeros, y su ingreso al país fue "legal".

En las últimas horas, se filtró una imágen, captada por una de las cámaras de seguridad, que muestra el momento en el que los ladrones cargaban la caja fuerte en el baúl de un auto.

Según trascendió, dentro de la caja fuerte había dinero en efectivo, joyas, dos celulares y otros objetos de valor. En dichos teléfonos, Pampita tenía imágenes de su hija Bianca, quién falleció en el 2012.

Quiénes son los detenidos

Según trascendió, siete de los delincuentes son de nacionalidad chilena, mientras que el restante es venezolano. El ministro Giménez reveló que no tienen antecedentes en Argentina, ya que llevan poco tiempo en el país. Además, sospechan que pueden haber más personas involucradas que se encuentran prófugas.

allanamiento robo a pampita (1)

Durante el allanamiento para capturar a los sospechosos, los efectivos encontraron pertenencias que la modelo reconoció como propias, entre ellas carteras, relojes y anteojos.

cartera de pampita

Cómo fue el robo a Pampita

Los ladrones ingresaron a la propiedad de Pampita rompiendo un blindex en la parte posterior de la casa. El robo fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad de vecinos y al sistema de videovigilancia de la Ciudad, que identificaron a tres vehículos implicados en el hecho.

Video: así es el lugar por donde ingresaron a la casa de Pampita en Barrio Parque