Cayó la banda que habría asaltado la casa de Pampita tras un allanamiento

La investigación que se desencadenó tras el robo a la casa de Carolina "Pampita" Ardohain avanzó durante este martes con un allanamiento en un hotel de la avenida Callao, a metros del Congreso de la Nación. La Policía de la Ciudad detuvo a la banda vinculada al hecho ocurrido la madrugada del viernes, mientras la modelo se encontraba de viaje en España.

Entre los detenidos se encuentran seis chilenos, un colombiano y un venezolano, todos adultos y varones, según confirmaron fuentes oficiales. Además, los efectivos secuestraron dos vehículos, dinero, carteras y joyas que habrían pertenecido a la conductora.

A través de cámaras de seguridad, la fuerza policial logró localizar el automóvil utilizado como apoyo durante el asalto. Esto permitió un operativo en un hotel en Callao 44, donde se encontraron joyas y carteras que pertenecería a la artista y se concretaron las detenciones.

Elementos recuperados de Pampita El reconocido abogado Fernando Burlando brindó detalles sobre el caso y confirmó que los objetos recuperados fueron reconocidos por Pampita como propios. La causa sigue en desarrollo mientras las autoridades buscan dar con el resto de los implicados.