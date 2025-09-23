Pampita ironizó respecto al robo que sufrió en su domicilio: "Voy a hacer un cartelito que diga..."

Tras el preocupante hecho delictivo sucedido en su hogar, la carismática modelo no dudó en responderle a los cronistas sobre algunos detalles intrigantes.

La conductora dialogó con la prensa luego del mal momento que atravesó el fin de semana. Foto: Captura pantalla A la tarde (América TV)

La residencia de Pampita Ardohain, situada en el exclusivo sector de Barrio Parque, fue objeto de un robo este fin de semana. La personalidad televisiva confesó haber experimentado una profunda conmoción al descubrir el hecho, admitiendo que jamás creyó que sería víctima de una situación semejante. "Nunca pensé que me iba a pasar algo así", expresó, revelando que el impacto emocional aún permanece muy presente.

Pampita contó algunos detalles de la angustiosa situación vivida La modelo fue interceptada por un cronista de canal América y otros medios en las inmediaciones de su trabajo. Entre las pertenencias hurtadas se encontraban teléfonos celulares de un valor sentimental incalculable, ya que contenían archivos fotográficos de su hija Blanca Vicuña, quien falleció en 2012. La recuperación de estos dispositivos, fundamental para Ardohain, no fue el resultado de una investigación policial. La propia modelo aclaró el hecho: “No fue por la justicia, sino porque una persona encontró los teléfonos tirados en un lugar descampado”.

Frente a los rumores que circularon tras el suceso, la conductora de “Los ocho escalones” fue enfática en desmentir especulaciones sobre la posible sustracción de documentación sensible. “No tengo documentos de ningún tipo, ni nada raro, no sé quién especuló algo así y me pareció un comentario muy raro. Lo desmiento rotundamente”, afirmó con contundencia. Además, descartó fallas técnicas, señalando que tanto las cámaras de seguridad como el sistema de alarma funcionaron correctamente durante el ilícito.

La palabra de Pampita luego del robo Pampita habló respecto al robo sufrido en su casa Pampita habló respecto al robo sufrido en su casa. Video: A la tarde (América TV)

Con un tono que mezclaba la seriedad con un dejo de sarcasmo para sobrellevar la situación, Ardohain se refirió a la posibilidad de un nuevo intento de robo. Bromeó con la idea de colocar un aviso para disuadir a los delincuentes: “Ya no me queda más nada, no sé por qué volverían a entrar, voy a hacer un cartelito que diga ‘Por acá ya pasaron’ -entre risas-”. Respecto a una potencial mudanza, explicó que es una decisión que no puede tomarse de manera apresurada, especialmente por la estabilidad de sus hijos, quienes asisten a la escuela en la misma zona.