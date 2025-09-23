Revelaron el motivo por el cual Carolina Herrera eligió a Pampita y desplazó a la China Suárez

Pampita fue confirmada como la nueva embajadora de Carolina Herrera , un puesto que hasta hace poco ocupaba la China Suárez . El cambio de imagen generó sorpresa en la industria y alimentó las comparaciones entre dos de las figuras más seguidas del espectáculo argentino.

La elección de la conductora fue leída como un gesto de la marca hacia una representante asociada a la elegancia y la estabilidad, mientras que la salida de la actriz expuso cómo la moda internacional se ve atravesada por la exposición mediática y los escándalos personales.

En la Jaula de la Moda hicieron un análisis de este tema y revelaron la razón por la cual la prestigiosa marca escogió a Pampita y no a Suárez. "La marca eligió a Pampita y dejó de contratar a la China", leyó el Pollo Álvarez al mismo tiempo que se veían imágenes del desfile de Carolina Herrera en España, donde estuvo presente Pampita , pero no la China.

"Cuando digo la elección, a ver, la verdad que ninguna de las dos es imagen de marca. Porque la marca de afuera decide contratar a gente de distintos países, en este caso a Argentina, y dice: 'A ver, que venga Valeria Mazza, que venga María Becerra como ícono de la juventud'; y en el perfil de lo que es Pampita , está la China. Es decir, el perfil que eligieron es Pampita ", aseguró el conductor.

China Suárez La China Suárez no asistió al evento. Instagram Sangrejaponesa.

" Pampita ya era embajadora de Carolina Herrera, pero esta temporada lo que llamó la atención es que volaron a la China. No que esté Pampita, porque Pampita ya venía haciendo cosas", explicó Fabián Paz. "¿La volaron?”, preguntó el Pollo, a lo que Medina Flores respondió: "Sí. Ahí no estuvo".

"¿Qué tal si no pudo ir?", insistió el Pollo, pero Medina Flores y Paz coincidieron: "No, no fue invitada". 2Es algo más que su belleza, porque bellas son. Las dos son bellísimas, son una más linda que la otra, pero tiene que ver con la imagen, que para ellos es importante", apuntó Medina Flores.

Pampita 4 En "La Jaula de la Moda" hablaron sobre este tema. Instagram Pampitaoficial.

"Es una marca además que claramente tiene sus valores y no es belleza esto, es el todo. Estamos tratando de celebridades, no modelos", remarcó el Pollo. "Y la influencia también que tienen sobre las mujeres, el impacto, ¿no?, de ser referentes también", sumó Milagros Schmoll.

"Yo estoy seguro que para el perfume es muy probable que vuelva a estar, porque ahí hay otra comunicación. Esto es otra cosa porque ellos no quieren ni un comentario negativo, ni uno", planteó Fabián Medina Flores sobre la elección de las modelos en la vestimenta de Carolina Herrera.