La conductora de América habló sobre el lamentable hecho que vivió la modelo mientras se encontraba de viaje en Europa.

Carolina Pampita Ardohain se encuentra pasando unas horas muy complicadas luego de que ladrones ingresaron a robar a su casa ubicada en Barrio Parque. En medio de todo esto, quien habló del tema fue Yanina Latorre y se conmovió por el relato de la modelo, que pudo recuperar los celulares que contenían recuerdos de su hija.

"Primero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos". Posteriormente, se emocionó y sostuvo que "todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o ver una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos", expresó en comunicación con el canal de streaming "La Casa".

Yanina Latorre opinó sobre el mal momento que vivió y fue contundente: "Lo duro es que adentro de esa caja fuerte estaban los teléfonos con los videos de su hija Blanca, a mí eso me mató". También subrayó que "lo único que tiene para mantener vivo el recuerdo son imágenes en teléfonos viejos que no sirven para venderlos".

Video: Yanina Latorre se conmovió por el llanto de Pampita Yanina Latorre se conmovió por el desconsolado llanto de Pampita tras el robo

"Ella se quebró en llanto de una manera que yo nunca la vi llorar a ella públicamente por la hija. Lloro como media hora, Pampita es fuerte y dura", comentó Yanina Latorre respecto al momento en que Carolina se quebró mientras hablaba con Lizardo Ponce y todo su equipo.