La modelo se mostró triste por la situación y el periodista Gustavo Méndez contó las últimas novedades.

Carolina Pampita Ardohain recibió una durísima noticia mientras se encontraba trabajando en Europa con una conocida marca de perfumes. La modelo fue víctima de un robo en su casa ubicada en Barrio Parque, uno de los lugares más seguros de Buenos Aires, y dieron a conocer nuevos detalles de lo ocurrido.

La conductora de El Trece rompió el silencio y sostuvo que se encuentra apenada por la situación, ya que entre los elementos que le robaron se encontraban teléfonos que contenían recuerdos de Blanca Vicuña, la pequeña hija que falleció en septiembre del 2012.

Gustavo Méndez, panelista de "Mujeres Argentinas" (El Trece) expresó que "el barrio que debería ser el más seguro, donde viven los millonarios, ahí robaron a Pampita". Luego comentó que los ladrones "ingresaron por la parte de atrás" y no sonó la alarma.

Video: dieron a conocer detalles del robo a Pampita Fuerte robo en la casa de Pampita: dieron a conocer nuevos y contundentes detalles

Respecto a los elementos que robaron, Méndez comentó que "sustrajeron joyas y una caja fuerte que sacaron por la puerta de adelante, estuvieron cuatro horas adentro de la casa de Pampita". El periodista contó que la caja medía más de un metro y medio, según la información que reveló Gustavo en sus redes sociales.