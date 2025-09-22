La conductora de El Trece arribó al domicilio y decidió hablar ante los periodistas que la estaban esperando en las inmediaciones.

Carolina Pampita Ardohain fue víctima de un hecho de inseguridad en la vivienda ubicada en Barrio Parque, Buenos Aires. En el momento en que los ladrones ingresaron no se encontraba nadie afortunadamente, pero se llevaron objetos que para ella son preciados y se lamentó.

La conductora de Los 8 escalones habló sobre lo sucedido al regresar al domicilio y reveló que le robaron celulares que tenían recuerdos de Blanca Vicuña: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí. Agradecer a Dios porque no estábamos ni nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo".

La modelo reveló que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y luego de esto los periodistas le consultaron sobre si ella se encontraba insegura tras lo sucedido. En ese momento, Pampita recriminó fuertemente el accionar de la prensa con respecto a las filmaciones que realizaban hacia el frente de su vivienda.

Video: Pampita rompió el silencio tras el robo en su casa Pampita rompió el silencio tras el robo y le hizo un fuerte reclamo a la prensa: "Cuántas veces les dije que..."

"Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa y lo dije reiteradas veces... Cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda", comentó Carolina. También subrayó que por el momento no sabe si se mudará de domicilio luego de fuerte robo.