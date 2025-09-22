Así quedó la casa de Pampita tras el robo: qué se llevaron los delincuentes

El domingo por la noche, un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de uno de los barrios más seguros de la Ciudad. Mientras Carolina “ Pampita ” Ardohain se encontraba fuera del país, un grupo de siete delincuentes entró a su casa y le robaron varios objetos de valor.

Pampita había viajado a Madrid para participar en un desfile de la marca Carolina Herrera, de la cual es embajadora. Aprovechando su ausencia, los ladrones ingresaron al domicilio ubicado en la calle Juez Tedín, Barrio Parque .

Según trascendió, los delincuentes forzaron la caja fuerte y se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor . Por el momento, se desconoce el monto exacto, ya que hay secreto de sumario.

Sin embargo, la conductora de televisión indicó que lo que más le duele es que se llevaron teléfonos donde tenía fotos y videos de sus hijas. “Me da muchísima tristeza no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí”, expresó Pampita, en diálogo con la prensa.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos del fiscal Eduardo Rosende. El abogado de Pampita, Fernando Burlando, confirmó que el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y que se ofreció una recompensa para recuperar los celulares con las fotos de las hijas de la conductora.

Cómo es la casa de Pampita

La conductora se mudó a la propiedad en 2024. Es una residencia que combina la elegancia clásica de las casonas porteñas con un diseño contemporáneo y minimalista.

Video: así es la casa de Pampita en Barrio Parque

La casa cuenta con pisos de mármol, un imponente living comedor con ventanales al jardín trasero, una sala de juegos y ambientes amplios bañados de luz natural. El estilo de decoración es minimalista.