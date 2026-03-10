La trama detrás de la estafa al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos: cientos de víctimas y una identidad robada

La causa que investiga a la banda que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez (21), quien se suicidó en la Quinta de Olivos , reveló un dato inesperado: el efectivo de la Policía de la Ciudad Matías Nahuel Contti, cuya identidad fue utilizada por los delincuentes para cometer fraudes, terminó siendo señalado como estafador en redes sociales.

A tal punto llegó la confusión que en Facebook se creó un grupo denominado “Estafados por Matías Contti”, donde centenas de personas comenzaron a compartir denuncias, capturas de chats y advertencias sobre supuestas maniobras fraudulentas vinculadas al efectivo.

Sin embargo, con el avance de la causa se determinó que el policía también había sido víctima de los estafadores, quienes utilizaron su nombre, fotos y un video suyo para realizar las extorsiones.

Según la investigación, la banda que operaba desde cárceles bonaerenses utilizó un video que el propio Contti había enviado durante una operación de compra y venta por internet para demostrar que era una persona real.

Estos datos fueron obtenidos a partir de un ardid por la venta de una consola de videojuegos. En esa, el efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires casi fue estafado con una transferencia falsa. Pero durante el proceso de presunta compra y venta, Contti les envió un video, además de algunas fotos, para que el falso comprador confiara en él y no creyera que se trataba de una estafa.

El video que utilizaba la banda para estafar

soldado Quinta de Olivos extorsión

Irónicamente, ese material terminó siendo utilizado por los delincuentes para suplantar su identidad y realizar estafas y extorsiones, entre ellas la que sufrió el soldado Rodrigo Gómez.

Los estafadores se hacían pasar por policías y contactaban a las víctimas para exigir transferencias de dinero con la excusa de frenar supuestas denuncias o causas judiciales.

El grupo que lo señalaba como estafador

Mientras la banda continuaba operando, en redes sociales comenzaron a aparecer publicaciones de personas que aseguraban haber sido engañadas. Una de las administradoras del grupo de Facebook escribió: “Este tipo lleva más de medio año robando virtualmente. Lleva más de 100 personas damnificadas”.

image

Otros usuarios contaron diferentes experiencias. Algunos aseguraban haber recibido llamados en los que les pedían dinero para retirar denuncias. “Me llamó recién por una denuncia y que si pagaba 700 mil pesos quitaba la denuncia”, relató uno de los miembros del grupo.

image

Esto comprobó que el método por el que extorcionaron al soldado lo venian replicando en otras personas. Entre ambos mensajes pasaron casi dos años, donde el grupo seguía sumando testimonios.

También hubo denuncias de ventas falsas en Marketplace, supuestos comprobantes bancarios adulterados y pedidos de dinero por envíos de productos que nunca llegaban.

Amenazas y acusaciones

Las publicaciones contra Contti fueron subiendo de tono con el paso del tiempo. Algunos usuarios incluso proponían organizarse para enfrentar al supuesto estafador.

En uno de los comentarios, un usuario escribió: “Tenemos que ser unos cuantos y darle si lo agarramos”. Otros sugerían colocar dispositivos GPS en paquetes para intentar identificar al responsable de las maniobras.

La víctima quedó en el centro de las acusaciones

El problema es que, quien aparecía como responsable de las estafas era en realidad una de las primeras víctimas de la banda. Los delincuentes utilizaron su identidad para dar credibilidad a las extorsiones, lo que provocó que numerosas personas lo señalasen como el autor de los fraudes.

Matías Contti soldado estafa policía Matías Nahuel Contti, el policía que fue víctima de una estafa. Facebook - @EscrachesestafadorestodoArgentina

De hecho, fuentes cercanas al caso le revelaron a MDZ que Contti denunció la usurpación de su identidad, pero la situación ya se había viralizado en redes sociales. La situación llegó a un punto extremo cuando una mujer, también policía, se presentó armada en la casa del efectivo creyendo que él la había estafado, aunque finalmente logró demostrar que era víctima de la maniobra.

La banda que extorsionó al soldado

La semana pasada, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para la banda acusada de haber extorsionado al soldado. La organización era liderada por Tomás Francavilla (22), quien estaba detenido en la Unidad 36 de Magdalena por robo a mano armada. A su vez, estaban involucrados Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Areco, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales.

soldado Quinta de Olivos presos Ministerio de Seguridad de la Nación

Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos contaban con colaboradoras que actuaban como receptoras de fondos. Se trata de Iara Cosentino (pareja de Francavilla), Karen Cufré (novia de Duarte), Camila Alejandra Moscato y Erica Yamila Torres.

Qué cargos enfrenta la banda

Por un lado, Francavilla y Duarte Areco, ambos señalados como “jefes”, enfrentarán cargos por asociación ilícita agravada, extorsión reiterada y coautoría de instigación al suicidio, Mientras que los cinco restantes, por asociación ilícita agravada y extorsión reiterada.

Además, la jueza Arroyo Salgado dispuso embargos de hasta $500.000.000 para cada jefe y $400.000.000 para cada miembro de la banda que extorsionó al soldado.