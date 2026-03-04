El video con el que extorsionaron al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La investigación por la extorsión que llevó al suicidio del soldado Rodrigo Gómez (21), ocurrido en la Quinta de Olivos en diciembre, avanza en la metodología del grupo de delincuentes detenidos. De esta surgió que los detenidos usurparon la identidad de un policía, Matías Nahuel Contti. Para esto, utilizaban un video que el mismo efectivo les mandó a los estafadores.

El nombre y la imagen de Contti fueron adoptados por la banda delictiva, principalmente por Tomás Francavilla (22), detenido por robo a mano armada y quien fue subrayado como el líder del grupo.

Estos datos fueron obtenidos a partir de un ardid por la venta de una consola de videojuegos. En esa, Contti casi fue estafado con una transferencia falsa. Pero durante el proceso de presunta compra y venta, el efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires l es envió un video, además de algunas fotos, para que el falso comprador confiara en él e, irónicamente, no creyera que se trataba de una estafa.

Así, los estafadores se hicieron con un video del policía presentándose, lo que utilizaron para una gran cantidad de fraudes futuros.

"Te envio un video para que veas que soy yo realmente", dijo el servidor publico. Además, hizo alusión a las estafas que suelen ocurrir en este tipo de transacciones, sin saber que estaba metiendose en una.

Los delincuentes no solo usaron este video para la extorsión que sufrió Gómez, sino que con él perpetraron cientos de casos similares.

La cantidad de hechos fue tal, que en Facebook se creó un grupo bajo el nombre: "Estafados por Matías Conti". Este espacio ya cuenta con más de 650 miembros.

image

Fuentes cercanas al caso revelaron a MDZ, que Contti denunció la usurpación de su imagen, pero no recibió una respuesta efectiva de sus pares.

La situación llegó a tal punto que una mujer, también policía, se presentó en la puerta de Contti con su arma reglamentaria en mano. Tras amenazarlo, creyendo que él la había estafado, el afectado logró calmarla al mostrarle la denuncia hecha por esta situación y explicarle que él también era una víctima.

Así fueron las extorsiones que sufrió el soldado

Uno de los audios que recibió el soldado provenía de una mujer que se hacía pasar por la madre de una menor de edad. Donde se lo acusaba de haber enviado contenido inapropiado y advertía que estaba por denunciarlo. “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡17 años tiene mi hija! ¡Ya me voy a hacerte la denuncia!”, se escucha en el mensaje, que habría sido el disparador de la estafa.

Luego, el soldado empezó a recibir llamados de un presunto policía de la Ciudad, bajo la identidad de Contti, que según el relato de la extorsionadora, había tomado la denuncia y solicitaba pedidos de transferencias de dinero para “frenar la causa”.

Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que funcionaban como intermediarias. Luego, los fondos se fragmentaban mediante distintas operaciones. En la investigación se constató, entre otros movimientos, un giro de 600.000 pesos a la cuenta de la pareja de uno de los implicados.

Las exigencias económicas se incrementaron con el paso del tiempo. En la carta, Gómez dejó anotaciones con cálculos, referencias a deudas y registros de pagos efectuados. Ese material permitió reconstruir la secuencia de presiones.

Quiénes terminaron detenidos por las extorsiones

La pesquisa identificó como responsables a Francavilla, Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos, y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena.

Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo.

Durante la madrugada también fueron detenidas las mujeres que recibían el dinero. La causa continúa con nuevas medidas para determinar el alcance total de la organización y posibles víctimas adicionales.

Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos contaban con colaboradoras que actuaban como receptoras de fondos. Se trata de Iara Cosentino (pareja de Francavilla), Karen Cufré (novia de Duarte), Camila Alejandra Moscato y Erica Yamila Torres.