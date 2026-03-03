Un futbolista atacó al novio de su expareja, le pateó la cabeza y lo dejó inconsciente

Un brutal ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad en la localidad bonaerense de Pigüé . El atacante es un futbolista y la víctima fue el actual novio de su expareja . Ocurrió en la madrugada del sabado con la joven presenciado todo.

El hecho, que ocurrió pasadas las 5 de la mañana en la calle Urquiza, quedó registrado de forma nítida por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes se han convertido en la prueba central para la Justicia.

En el video se observa cómo el agresor descendió de su camioneta para arremeter contra la pareja que caminaba por la vereda, iniciando una secuencia que casi termina en tragedia.

El atacante fue identificado como Mateo Martinoya , de 21 años, quien según medios locales se desempeña como jugador de fútbol en la reserva del Club Unión Pigüé .

Este, sin mediar palabra, atacó a la víctima, Darío Gabriel Carrizo , y tras un breve forcejeo logró derribarlo sobre el asfalto.

Una vez que estuvo en el suelo y sin posibilidad de defensa, el agresor le propinó una serie de golpes de puño y una criminal patada en la cabeza que lo dejó inmediatamente inconsciente y tendido en la calle.

En medio del ataque, la expareja del agresor intentó intervenir para frenar la violencia, pero fue empujada y apartada por Martinoya en varias oportunidades.

No obstante, los gritos de la joven alertaron a un vecino de la cuadra, quien salió de su domicilio e intervino para que el agresor se retirara.

La vícitma fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Pigüé, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo. Afortunadamente, los últimos partes médicos indican que el joven evolucionó de manera favorable y ya se encuentra fuera de peligro.