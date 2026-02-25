Otra vez enamorada: filtraron la primera foto de Jésica Cirio con su nueva pareja

Juan Etchegoyen dio a conocer en Mitre Live la primera imagen de la modelo junto a su nuevo novio, donde aparecen muy acaramelados.

Después de varios meses atravesados por versiones y causas judiciales, Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo muy distinto: un nuevo romance. En las últimas horas se conoció la primera imagen junto a su nuevo novio, Nicolás Trombino.

La foto fue difundida por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró tener pruebas del incipiente noviazgo y dio detalles del encuentro en el que fueron retratados.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Jésica Cirio Jésica Cirio Y Nicolás Trombino Fueron Vistos Muy Acaramelados "Ustedes saben que Jésica Cirio dejó atrás los escándalos judiciales por ahora y optó por volver a apostar al amor. Hasta acá había rumores pero hoy vamos a confirmarlo con pruebas", comenzó diciendo el periodista.

Acto seguido, el comunicador amplió la información sobre el material que consiguió su producción: "La producción de este programa ha logrado obtener lo que es la primera foto de la famosa junto a su pareja disfrutando de un encuentro con amigos y familiares".

Jésica Cirio y Nicolás Trombino La foto de la presentadora junto a Nicolás Trombino. Captura de pantalla Youtube Radio Mitre En ese marco, el conductor fue más allá y describió la escena captada por la cámara. "Ahí están, ahí los ven. Jésica y entiendo que es Nicolás Trombino porque si lo veo por la calle no lo conozco. Pero por las fotos de él que trascendieron entiendo que es él y tengo más información", agregó Etchegoyen que luego dio más datos concretos.