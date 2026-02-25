Otra vez enamorada: filtraron la primera foto de Jésica Cirio con su nueva pareja
Juan Etchegoyen dio a conocer en Mitre Live la primera imagen de la modelo junto a su nuevo novio, donde aparecen muy acaramelados.
Después de varios meses atravesados por versiones y causas judiciales, Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo muy distinto: un nuevo romance. En las últimas horas se conoció la primera imagen junto a su nuevo novio, Nicolás Trombino.
La foto fue difundida por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró tener pruebas del incipiente noviazgo y dio detalles del encuentro en el que fueron retratados.
Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Jésica Cirio
"Ustedes saben que Jésica Cirio dejó atrás los escándalos judiciales por ahora y optó por volver a apostar al amor. Hasta acá había rumores pero hoy vamos a confirmarlo con pruebas", comenzó diciendo el periodista.
Acto seguido, el comunicador amplió la información sobre el material que consiguió su producción: "La producción de este programa ha logrado obtener lo que es la primera foto de la famosa junto a su pareja disfrutando de un encuentro con amigos y familiares".
En ese marco, el conductor fue más allá y describió la escena captada por la cámara. "Ahí están, ahí los ven. Jésica y entiendo que es Nicolás Trombino porque si lo veo por la calle no lo conozco. Pero por las fotos de él que trascendieron entiendo que es él y tengo más información", agregó Etchegoyen que luego dio más datos concretos.
Según relató, la actitud de la pareja no dejaba lugar a dudas: "La persona que me envía la imagen me dice que no se despegaban ni un segundo. Literalmente pegados muy enamorados y no parando de reírse juntos".
"Ojalá que esta historia de amor de Jésica no le traiga problemas judiciales aunque algunos aseguran que Trombino tiene un prontuario difícil. Esperemos que eso sea una versión y no la realidad así Jésica puede vivir una linda historia de amor sin complicaciones", concluyó Juan Etchegoyen.