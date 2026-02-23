"En el baúl de un auto": se destapó el romance secreto que tuvo Nicolás Repetto en los '90 con una famosa vedette

Juan Etchegoyen sacó a la luz el "romance bomba ultra secreto" que tuvo el reconocido conductor y una vedette en la década de los noventa.

Nicolás Repetto tuvo un romance secreto con una reconocida vedette, durante los noventa.

En las últimas horas, salió a la luz un romance del pasado que, hasta ahora, se había mantenido lejos del radar mediático. La historia ocurrió a comienzos de los años 90 y tuvo como protagonistas a dos figuras muy conocidas del ambiente artístico, que habrían vivido su vínculo con absoluto hermetismo.

El dato fue revelado por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde lanzó un enigmático retro que despertó la curiosidad de todos. "Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático que va a dar que hablar. Un romance retro que sucedió todo a escondidas", comenzó contando el periodista.

Nicolás Repetto sorprendió con un increíble look Su hija Juana compartió una foto en Instagram que asombró a sus seguidores Fue Juan Etchegoyen en Mitre Live quien reveló esta historia no conocida. Luego, el comunicador aportó más pistas sobre los protagonistas: "Él es un conductor muy prestigioso y ella una actriz y exvedette argentina. Me enteré de este romance hace pocos días y estuve investigando todo para contártelo".

Según su relato, los encuentros habrían sido completamente reservados. "Obviamente me sorprendió cuando me enteré. Se vieron en Punta del Este un fin de semana y ella ingresó a la quinta de él a escondidas en el baúl de un auto", agregó Etchegoyen, sumando un detalle que no pasó inadvertido.

Esto fue lo que contó Juan Ecthegoyen en Mitre Live sobre el romance secreto de dos estrellas de los noventa Nicolás Repetto Y Raquel Mancini Tuvieron Un Romance Secreto Después de mantener el suspenso, el periodista reveló los nombres: Nicolás Repetto y Raquel Mancini, quienes habrían tenido un breve pero intenso vínculo en 1992.