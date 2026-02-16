Salió a la luz la inesperada interna entre Juana Repetto y Nicolás Repetto: "Él lo hizo antes que ella"

Una situación inesperada puso a hija y padre en el centro de rumores y especulaciones. En Infama, Karina Iavícoli aportó datos al tema.

La familia de Juana Repetto atraviesa días de pura emoción tras el nacimiento de Timoteo, el tercer hijo que tuvo con Sebastián Graviotto. En medio de la alegría, hubo un detalle que no pasó inadvertido y generó comentarios en redes.

La primera persona en compartir una imagen del bebé no fue la flamante mamá, sino su abuelo, Nicolás Repetto. El histórico conductor publicó en Instagram una foto muy íntima donde se veía a Juana junto al recién nacido, celebrando la llegada del nuevo integrante del clan.

Juana Repetto El pasado jueves 12 de febrero, la influencer fue madre por tercera vez. Instagram Juanarepettook. La sorpresa llegó poco después: el posteo desapareció de su perfil sin explicación. La eliminación de la imagen despertó especulaciones entre los seguidores, que comenzaron a preguntarse qué había ocurrido puertas adentro.

Algunos deslizaron la posibilidad de que Juana hubiera preferido ser ella quien presentara públicamente a su hijo y que, por eso, la publicación se habría dado de baja. Si bien no hubo declaraciones oficiales, la versión tomó fuerza en distintos programas de espectáculos.

Nicolás Repetto foto nieto con Juana Repetto La foto que compartió Nicolás en Instagram. En Infama, Karina Iavícoli se refirió al tema y sostuvo: "No sabemos cuánto va a durar este enojo". "Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella", sumó la panelista, en relación a la decisión del abuelo de anticiparse con la foto.