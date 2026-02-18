"Soy mami": Úrsula Corberó reapareció en las redes y presentó a Dante con un posteo épico
Lejos de los flashes y el glamour, Úrsula Corberó se mostró en su faceta más natural recorriendo las calles europeas junto a su bebé.
La noticia del nacimiento de Dante en Barcelona no solo unió aún más a la Argentina con España, sino que desató un frenesí mediático que solo el clan Darín-Corberó puede generar. Luego de que el Chino Darín y el mismísimo Ricardo Darín compartieran su emoción por la llegada del nuevo integrante, faltaba la palabra más buscada: la de la protagonista.
Tras semanas de un hermetismo absoluto dedicado exclusivamente a la crianza y al reposo, Úrsula Corberó. recordada por ser Tokio de La Casa de Papel, reapareció para confirmar su presente con una imagen que derritió el mundo digital.
Úrsula Corberó se estrena como madre en las calles catalanas
Bajo el tímido sol del invierno europeo, la actriz decidió que era el momento de volver al ruedo virtual. A través de una storie de Instagram, Corberó publicó una fotografía donde se la ve caminando relajada mientras empuja el cochecito de su primogénito. Con un look sobrio protagonizado por un tapado negro infinito, lentes oscuros y su sello personal, la artista capturó un instante de su rutina diaria.
En la imagen, solo se alcanzan a divisar los pequeños pies de Dante asomando bajo una manta protectora, un detalle que bastó para generar miles de reacciones.
Lo más movilizante del posteo fue la brevedad y contundencia del texto elegido. "Hola. Soy mami", escribió Úrsula, acompañando la frase con un emoji de lágrima de alegría y un corazón rojo. Esta declaración marca un antes y un después en su perfil público, dejando atrás el silencio que mantuvo desde el parto para abrazar su nuevo rol.
Cabe recordar que la llegada de Dante fue un evento que revolucionó a ambas familias. Ricardo Darín ya había expresado su orgullo como abuelo, y el Chino Darín se mostró visiblemente conmovido en sus primeras declaraciones post-parto. Sin embargo, la reaparición de Úrsula Corberó aporta la pieza que faltaba en este rompecabezas de felicidad familiar.