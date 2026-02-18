"Soy mami": Úrsula Corberó reapareció en las redes y presentó a Dante con un posteo épico

Lejos de los flashes y el glamour, Úrsula Corberó se mostró en su faceta más natural recorriendo las calles europeas junto a su bebé.

La actriz, pareja del Chino Darín, fue captada paseando con Dante bajo el sol del invierno europeo. / @ursulolita

La noticia del nacimiento de Dante en Barcelona no solo unió aún más a la Argentina con España, sino que desató un frenesí mediático que solo el clan Darín-Corberó puede generar. Luego de que el Chino Darín y el mismísimo Ricardo Darín compartieran su emoción por la llegada del nuevo integrante, faltaba la palabra más buscada: la de la protagonista.

Úrsula Corberó Tras meses de silencio, la actriz regresó a Instagram para presentar oficialmente su maternidad. @ursulolita Tras semanas de un hermetismo absoluto dedicado exclusivamente a la crianza y al reposo, Úrsula Corberó. recordada por ser Tokio de La Casa de Papel, reapareció para confirmar su presente con una imagen que derritió el mundo digital.

Úrsula Corberó se estrena como madre en las calles catalanas Bajo el tímido sol del invierno europeo, la actriz decidió que era el momento de volver al ruedo virtual. A través de una storie de Instagram, Corberó publicó una fotografía donde se la ve caminando relajada mientras empuja el cochecito de su primogénito. Con un look sobrio protagonizado por un tapado negro infinito, lentes oscuros y su sello personal, la artista capturó un instante de su rutina diaria.

ursula-corbero Úrsula Corberó compartió su primera imagen pública tras dar a luz en Barcelona. @ursulolita En la imagen, solo se alcanzan a divisar los pequeños pies de Dante asomando bajo una manta protectora, un detalle que bastó para generar miles de reacciones.

Lo más movilizante del posteo fue la brevedad y contundencia del texto elegido. "Hola. Soy mami", escribió Úrsula, acompañando la frase con un emoji de lágrima de alegría y un corazón rojo. Esta declaración marca un antes y un después en su perfil público, dejando atrás el silencio que mantuvo desde el parto para abrazar su nuevo rol.