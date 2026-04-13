Alfredo Cornejo despidió a Felipe Staiti con un emotivo mensaje: "Historia cultural mendocina"
El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, se expresó en redes sociales tras el fallecimiento del músico.
La partida física de Felipe Staiti es un hecho. El gran guitarrista se despidió de este plano y será recordado por siempre. El músico venía batallando contra las secuelas de una infección bacteriana contraída en diciembre de 2024, de la cual nunca logró reponerse íntegramente.
La noticia sacudió de inmediato a toda la sociedad. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó las despedidas públicas, manifestando su pesar ante la pérdida de una figura invaluable para la identidad de la provincia y acompañando en el sentimiento al entorno del músico.
A las condolencias del mandatario provincial se sumó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, quien utilizó sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje al artista.
Las despedidas de los funcionarios
"Orgullo de nuestra provincia", comenzó expresando Cornejo, quien destacó: "Con su trayectoria y su guitarra llevó nuestra identidad musical al país y al mundo, dejando una huella que ya es parte de la historia cultural mendocina".
Finalmente, Cornejo cerró su mensaje enviando fuerzas a los seres queridos del guitarrista: "Acompaño a su familia, amigos y colegas en este difícil momento. Su legado seguirá sonando para siempre".
Por otro lado, el intendente godoicruceño expresó: "Hasta siempre, Felipe Staiti. Un talento inmenso de nuestra tierra y una pieza fundamental en la historia del rock latinoamericano".
"La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. En Godoy Cruz tuvimos el privilegio de disfrutarte en el escenario de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que te recordará por siempre", cerró el fuerte mensaje, Costarelli.