"Es precioso": Ricardo Darín rompió el silencio tras el nacimiento del bebé del Chino y Úrsula Corberó

Tras los rumores instalados por Clara Darín, finalmente se confirmó el sexo del nuevo integrante de la familia.

La dinastía Darín suma un nuevo integrante y la noticia ya recorre el mundo. Este lunes, el clan más prestigioso de la actuación argentina celebró la llegada del primer hijo del Chino Darín y la estrella española Úrsula Corberó.

ricardo chino darin portada Ricardo Darín se mostró profundamente conmovido al confirmar que el bebé es un varón. Archivo MDZ El pequeño nació en Barcelona, ciudad que la pareja ha elegido como su búnker desde hace tiempo, sellando una historia de amor que traspasó fronteras. Tras el anuncio oficial del embarazo realizado el pasado 9 de septiembre, la espera terminó y la felicidad se apoderó de ambas orillas del Atlántico.

Las primeras palabras de Ricardo Darín sobre su nieto varón El flamante abuelo, Ricardo Darín, fue el encargado de ponerle voz a la alegría familiar. En un intercambio de mensajes con el periodista Luis Bremer para Desayuno Americano, el actor brindó precisiones sobre el horario del parto y el estado de salud de la familia: “Nació alrededor del mediodía en Barcelona, creo que a las once y algo”.

bebe chino darin (1) "El bebé es precioso": el tierno mensaje de WhatsApp con el que Ricardo anunció la noticia. X Visiblemente conmovido por este nuevo rol que le toca estrenar, el intérprete llevó tranquilidad a los seguidores de la pareja: “El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices”. Luego cerró los mensajes con un cálido “Un abrazo para todos”.

Úrsula Corberó Úrsula Corberó y el Chino Darín celebran la llegada de su primer hijo en la ciudad de Barcelona. Archivo MDZ La primicia del nacimiento saltó primero en la televisión española, específicamente en el envío Y ahora Sonsoles de Antena 3. No obstante, las pistas sobre la llegada del niño venían circulando en las redes sociales días antes. Fue Clara Darín, la hermana del Chino, quien encendió las alarmas de los internautas al postear la fotografía de un body celeste. Finalmente, la sospecha se volvió realidad: el nuevo heredero de la familia Darín-Corberó es un varón.